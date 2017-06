VHS: 17 Integrationskurse parallel

Lüdenscheid - Die Zahl der Asylsuchenden ist seit 2015 enorm angestiegen, entsprechend ist auch die Nachfrage nach Deutschkursen in der Volkshochschule (VHS). Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 9180 Kurse, beschrieb Monikas Wischinski von der VHS die Entwicklung in der Sitzung des Schul- und Sportausschusses.

Vergleich man die Zahl mit anderen Programmbereichen der Bildungseinrichtung im Alten Rathaus, werden die Dimensionen deutlich: Platz zwei mit 4080 Unterrichtsstunden belegt die Rubrik „Sprachen lernen“, Platz drei „Grundbildung und Schulabschüsse“ mit 1794, gefolgt von „Gesund leben“ mit 1548 Unterrichtsstunden.

Doch zurück zu den Deutsch- und Integrationskursen: „Mit dem Inkrafttreten des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes im Oktober 2015, das Asylsuchenden aus Ländern mit guter Bleibeperspektive, zu denen Syrien, Iran, Irak und Eritrea zählen, den Besuch eines Integrationskurses bereits bei Vorliegen einer Aufenthaltsgestattung ermöglichte, erweiterte sich der Kreis der zugangsberechtigten Teilnehmer für die Integrationskurse schnell und beträchtlich“, heißt es in dem Sachstandsbericht. Ab dem 1. August 2016 galt dies auch für Flüchtlinge aus Somalia. Daher laufen seit der zweiten Jahreshälfte 2016 größtenteils 17 Integrationskurse parallel, so dass 7625 Unterrichtseinheiten an Integrationskursen erteilt wurden.

Sieben dieser Kurse waren Integrationskurse mit Alphabetisierung. Viele der Kursteilnehmer seien Zweitschriftlerner, da sie während ihr Schulzeit zwar in ihrer Muttersprache, aber nicht in einer Fremdsprache mit lateinischen Buchstaben alphabetisiert worden seien oder sie hatten gar keinen beziehungsweise nur einen unzureichenden Schulbesuch hinter sich.

20 Kursleiter unterrichten 2016 in den VHS-Integrationskursen.