Parkpalette soll abgerissen werden: Wo entstehen neue Parkplätze?

Genugtuung und Erleichterung

+ © Henrik Wiemer Freude, Genugtuung und ein Herzensanliegen des Geschichts- und Heimatvereins: Die Parkplette soll abgerissen werden. © Henrik Wiemer

„Das war uns schon vor langer Zeit ein Herzensanliegen.“ Dass die Parkpalette Turmstraße in absehbarer Zeit abgerissen werden könnte, kommentierte Dr. Arnhild Scholten mit Genugtuung und Erleichterung. Die Stadtverwaltung hat das Thema in dieser Woche in einer Ratsvorlage aufgebracht. Demnach könnte es im Rahmen eines Förderprogramms zur Stärkung der Innenstädte möglich sein, hier einen neuen städtebaulichen Ansatz zu verwirklichen. Teil dieses Ansatzes wäre es, die „städtebauliche Störung“ Parkpalette Turmstraße neu zu überplanen.