Ausgerissener Husky sorgt für Aufregung - und für Staunen bei Polizisten

Ungewöhnlicher Einsatz in Lüdenscheid

Außergewöhnlicher Einsatz im Zentrum von Lüdenscheid: Ein ausgerissener Hund sorgte am Sauerfeld für Aufregung - und für Staunen bei Polizisten.

Lüdenscheid/NRW - Die Arbeit von Polizisten ist hart: Verbrechen, Unfälle, Schlägereien. Oft genug müssen sich die Beamten noch selbst anpöbeln lassen. Als am Dienstagabend (6. September) gegen 20.50 Uhr das Telefon der Polizei klingelte, sprach wenig dafür, dass es diesmal ein Einsatz der ganz anderen Art werden würde.

Der Grund war ein herrenloser Hund, den aufmerksame Passanten am Sauerfeld in Lüdenscheid gesehen hatten. Er sorgte dort für großes Aufsehen - und Besorgnis, denn er lief auch über die viel befahrene Sauerfelder Straße im Verkehrszentrum von Lüdenscheid.

Lüdenscheid: Ausgerissener Hund springt in Streifenwagen

Als die Polizisten im Streifenwagen losfuhren, ahnten sie noch nicht, dass der ungewöhnliche Einsatz noch ungewöhnlicher werden sollte.

Denn als sie in der Nähe des Hundes anhielten und die Tür des Wagens öffneten, sprang der zutrauliche Husky zielstrebig auf den Beifahrersitz des Streifenwagens - „als hätte er nie etwas anderes getan“, schreibt die Polizei des Märkischen Kreises in einem Posting auf Facebook, das am Donnerstagmorgen zum Hit wurde und innerhalb kürzester Zeit mehrere hundert Likes und Herzchen erntete.

Mit dem Husky auf dem Premiumplatz neben dem Fahrer ging es zurück zur Polizeiwache. Dort wartete bereits die Halterin, die sich in der Zwischenzeit gemeldet hatte, auf den Ausreißer. „Für Kommissar ,Kalt Schnauze‘ bedeutete dies auch schon das Ende der dann doch nur relativ kurzen polizeilichen Karriere“, schrieb die Polizei und endete mit „Alles Gute, Kollege“.

Rubriklistenbild: © Polizei Märkischer Kreis