AOK-Firmenlauf: Busse fahren Umleitungen - Pendelwagen eingesetzt

Lüdenscheid - Am Freitag ist Firmenlauf. Es kommt zu Straßensperrungen und damit zu Beeinträchtigungen auch für die Busse der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG). Diese Linien und Haltestellen sind betroffen.

Die Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG) weist darauf hin, dass es während des AOK-Firmenlaufs am 5. Juli, in der Zeit von ca. 17.30 Uhr bis 21 Uhr zu Sperrungen im Lüdenscheider Innenstadtbereich kommt.

Die betroffenen Haltestellen Kreishaus, Ludwigstraße, Christuskirche, Wermecker Weg, Bahnübergang, Lessingstraße, Hauptpost, Augustastraße, AOK, Rathausplatz, Graf-von-Galen-Straße, Frankenplatz, Friedrichstraße, sowie Sauerfeld und Kulturhaus Richtung Tunnel werden für den Zeitraum der Sperrung nicht angefahren.

Es wird ein Nachtbus Richtung Schalksmühle eingesetzt.

Die Umleitungsstrecken je Linie sind wie folgt:

Linie S1 aus Iserlohn fährt nur bis zum Betriebshof Lüdenscheid, anschließend wird ein Pendelwagen in Richtung Sauerfeld ZOB eingesetzt.

Linie S2 fährt aus Plettenberg kommend nur bis zur Haltestelle „Geschwister Scholl Gymnasium“. Die Rückfahrt nach Plettenberg erfolgt ab Sauerfeld.

Linie 37 aus Altena kommend fährt nur bis zum Betriebshof Lüdenscheid, anschließend wird ein Pendelwagen in Richtung Sauerfeld ZOB eingesetzt.

Die Linie 40 wird durch den Pendelwagen ab Betriebshof Lüdenscheid ersetzt.

Die Linie 41 wird durch den Pendelwagen ab Betriebshof Lüdenscheid ersetzt.

Linie 42 Richtung Noell fährt ab der Haltestelle Hochstraße über die Werdohler Straße, Brüderstraße, Altenaer Straße, Rahmedestraße bis zum Breitenfeld und dann wieder auf dem fahrplanmäßigen Linienweg.

Linie 42 Richtung Kalve fährt ab der Haltestelle Am Wendelpfad links über die Rahmedestraße, Altenaer Straße, Brüderstraße und Werdohler Straße zur Haltestelle Geschwister-Scholl-Gymnasium, dann wieder links auf dem fahrplanmäßigen Linienweg.

Linie 44 fährt ab Haltestelle Wehberg links über die Rahmedestraße, Altenaer Straße, Brüderstraße und Werdohler Straße zur Haltestelle Geschwister-Scholl-Gymnasium, anschließend wieder links auf dem fahrplanmäßigen Linienweg. Die Fahrten in Gegenrichtung werden in umgekehrter Reihenfolge gefahren.

Linie 47 vom Eichholz kommend fährt ab der Haltestelle Geschwister-Scholl-Gymnasium links über die Hochstraße bis zum Bräucken. Dann über die Talstraße, Kölner Straße, Westfalenstraße, Sachsenstraße, anschließend links auf die Parkstraße in den regulären Linienweg.

Linie 47 von Brügge fährt vor der Haltestelle Friebe Prinz &Partner rechts in die Sachsenstraße, Westfalenstraße, Kölner Straße zum Sauerfeld und dann weiter über den regulären Linienweg.

Linie 48 vom Eichholz kommend fährt ab der Haltestelle Bräuckenstraße geradeaus über Talstraße und Kölner Straße zum Abzweig Germanenstraße in den regulären Linienweg.

Die Linien 48 und 58 von Pöppelsheim bzw. Meinerzhagen kommend fahren über den regulären Linienweg zur Haltestelle Sauerfeld ZOB.

Linie 51 ab Bahnhof Lüdenscheid fährt über die Bahnhofsallee, Altenaer Straße, Brüderstraße, Werdohler Straße zur Haltestelle Geschwister-Scholl-Gymnasium dann links auf den fahrplanmäßigen Linienweg.

Linie 51 vom Brutenberg kommend fährt vor der Haltestelle „Bräucken“ links auf die Talstraße und bei „BMW Kaltenbach“ rechts in die Kölner Straße. Anschließend geht es direkt ohne Halt zur Haltestelle „Sauerfeld ZOB“. Im Fahrzeug befindliche Fahrgäste sind auf der Umleitungsstrecke mitzunehmen.

Linie 53 vom Dickenberg üb. Worthhöh zum Vogelberg:

Die Linie 53 über Worthhöh fährt vor der (H) „Brüderstraße“ links in die Brüderstraße und am Ende direkt weiter zur (H) Bergstadtgymnasium. Die Rückfahrten erfolgen sinngemäß.

Linie 53 vom Dickenberg üb. Stadtwerke zum Vogelberg:

Die Linie 53 über Stadtwerke fährt nach Abfahrt von der (H) „Schafsbrücke“ links über die Lennestraße zur Worth. An der Worthkreuzung geht es rechts weiter über die Werdohler Straße zur Brüderstraße in den regulären Linienweg.

Linie 54 von Plettenberg kommend fährt die Linie 54 vor der Haltestelle „Bräucken“ links auf die Talstraße und bei „BMW Kaltenbach“ rechts über die Kölner Straße. Anschließend geht es direkt ohne Halt zur Haltestelle „Sauerfeld ZOB“. Im Fahrzeug befindliche Fahrgäste sind auf der Umleitungsstrecke mitzunehmen.

Linie 54 nach Plettenberg fährt ab Haltestelle Sauerfeld ab.

Linie 61 aus Werdohl kommend in Richtung Lüdenscheid fährt nur bis zum Betriebshof und zurück. Fahrgäste in Richtung Sauerfeld ZOB, können den Pendelwagen nutzen. Linie 87 in Richtung Schalksmühle fährt nur bis zum Betriebshof und zurück. Fahrgäste in Richtung Sauerfeld ZOB, können den Pendelwagen nutzen. Linie 134 in Richtung Lüdenscheid fährt nur bis zum Betriebshof und zurück. Fahrgäste in Richtung Sauerfeld ZOB, können den Pendelwagen nutzen.

Sonderverkehr Nachtbus N4:

Um den Teilnehmern und Besuchern des Firmenlaufs in Richtung Schalksmühle eine Heimfahrmöglichkeit anzubieten, führt die MVG in Kooperation mit der Gemeinde Schalksmühle einen Sonderverkehr durch. Die Abfahrt erfolgt ab 23 Uhr ab Sauerfeld ZOB. Die Fahrpreise des N4 werden pauschal berechnet (Fahrten nach Schalksmühle und innerhalb Lüdenscheid 2,50 € und Fahrten innerhalb Schalksmühle 1,50 €).

Aktuelle Informationen bzgl. Abweichungen vom Regelbetrieb finden Sie auch unter AKTUELLES auf derInternetseite www.mvg-online.de.