Feuerwehreinsatz in Hochhaus in Lüdenscheid: Vier Personen im Krankenhaus

Notarzt untersucht 24 Personen

+ © Markus Klümper In einem Wohnhaus an der Handweiserstraße in Lüdenscheid ist ein Wasserkocher in Brand geraten. © Markus Klümper

[Update, 21.32 Uhr] Großer Einsatz der Feuerwehr in einem Mehrfamilienhaus an der Handweiserstraße in Lüdenscheid: Dort hat es in einer Wohnung eine starke Rauchentwicklung gegeben. Vier Personen aus dem Hochhaus sind ins Krankenhaus gebracht worden.