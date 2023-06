Lüdenscheids „größter Schottergarten“: Baustopp auf Pferdewiese

Fehlende Genehmigung

In Lüdenscheid wurde eine Pferdewiese „befestigt“ - mit mehreren Tonnen Schotter. Die Stadt hat die Maßnahme gestoppt.

Lüdenscheid – Grau statt grün: In Brügge – etwas oberhalb des Bahnhofs – ist eine Pferdewiese in auffälliger Art und Weise „umgestaltet“ worden. Auf das bis dahin vorherrschende Gras wurden mehrere Lkw-Ladungen Steine gekippt und verteilt. Die Stadt Lüdenscheid hat die Arbeiten an Lüdenscheids womöglich größtem „Schottergarten“ erst einmal gestoppt.

Mit aller Macht will das Land Nordrhein-Westfalen den Kampf gegen Schottergärten führen. Kommunen sollen künftig die neue Landesbauordnung heranziehen können, um die Steinwüsten auf Privatgeländen rechtssicher zu verhindern. Auch die Stadt Lüdenscheid will Schottergärten verbannen, schreibt das Verbot in ihre neue Grünsatzung. Noch aber gelten beide Verordnungen nicht.

Im Fall der geschotterten Pferdewiese in Brügge schritt die Stadt Lüdenscheid – Ordnungsamt und Bauordnung – aus anderen Gründen ein, wie Stadtsprecher Sven Prillwitz auf Anfrage deutlich machte. Er bestätigte einen Vor-Ort-Termin der Behörde, der schon einige Monate zurückliege. Darin hätte der Eigentümer erklärt, mit den bereits erfolgten Arbeiten eine „Unterstellmöglichkeit für Pferde“ schaffen zu wollen. Der Schotter bilde einen festen Untergrund und solle verhindern, dass die Tiere in der kalten Jahreszeit im Matsch einsinken. Die städtische Delegation untersagte die Fortsetzung der Arbeiten – wegen einer fehlenden Baugenehmigung.

+ Auf einer Pferdewiese in Brügge wurden mehrere Lkw-Ladungen Schotter aufgebracht. Die Stadt wertet die Maßnahme als genehmigungspflichtigen Bau. © Cornelius Popovici

Aus Sicht der Stadt ist der Bau einer „Unterstellmöglichkeit für Pferde“ an der genannten Adresse genehmigungspflichtig als privilegiertes Vorhaben im Außenbereich. Da es sich um eine landwirtschaftliche Nutzung handelt, sei die Genehmigung bei der Landwirtschaftskammer NRW einzuholen und zusammen mit weiteren Unterlagen bei der Städtischen Bauordnung vorzulegen, teilte Stadtsprecher Sven Prillwitz mit.

Im Nachgang des Ortstermins wurde nach Angaben der Stadtverwaltung ein Ordnunsgwidrigkeitenverfahren gegen den „Schottergärtner“ eingeleitet. „Sollte der Eigentümer die Unterlagen zeitnah einreichen, haben wir ihm den Verzicht auf das Bußgeld in Aussicht gestellt“, erklärte Prillwitz die Strategie der Stadt. Sollte die Genehmigung jedoch nicht beigebracht werden, müsste Lüdenscheids größter Schottergarten zurückgebaut werden. Oder es wächst Gras drüber. Die ersten Pflanzen haben im Schotter bereits Wurzeln geschlagen.

