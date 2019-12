Wetterdienst warnt vor Frost in Lüdenscheid und MK - Schneefall möglich

Märkischer Kreis - Der Deutsche Wetterdienst hat eine Warnung für Lüdenscheid und den Märkischen Kreis herausgegeben. Die Warnung vor Frost gilt bis Montag. Schnee ist möglich.

Amtliche Warnung für Lüdenscheid und den Märkischen Kreis

und den Märkischen Kreis Die Wetter -Warnung vor Frost gilt bis Montag

-Warnung vor Frost gilt bis Montag Zeitweise ist auch leichter Schneefall möglich

Bereits in der Nacht zu Sonntag wurde es in Lüdenscheid und dem Märkischen Kreis frostig. Am Sonntag hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) dann eine Amtliche Wetterwarnung für die Region herausgegeben - und zwar vor Frost.

Lüdenscheid und Märkischer Kreis: Wetter-Warnung vor Frost

Demnach muss in Lüdenscheid und dem Märkischen Kreis verbreitet mit leichtem Frost zwischen minus 2 und minus 4 Grad Celsius gerechnet werden. Es droht Bodenfrost: Laut DWD wird in Bodennähe wird mäßiger Frost bis -6 °C erwartet. Sie gilt ab Sonntag, 17 Uhr, bis Montag um 11 Uhr. Stellenweise kann es glatt werden.

Schnee am Montag in Lüdenscheid und Umgebung möglich

Laut DWD kann es am Sonntagabend bereits zwischen Eifel und Alpenrand gebietsweise Niederschläge, teils als Schnee, teils als Regen, geben. Im Sauerland wird Niederschlag erst für Montag erwartet. Ab dem Mittag könnte es auch im Märkischen Kreis zeitweise zu leichtem Schneefall kommen. Am Montagmorgen soll es zunächst - so die Vorhersagen - fast überall neblig sein.

Nach 11 Uhr steigen die Temperaturen in Lüdenscheid und weiten Teilen wieder über den Gefrierpunkt. Nur oberhalb von etwa 600 Meter muss laut DWD mit leichtem Dauerfrost gerechnet werden.

