Wegen Goldkette: Lüdenscheider in Dortmund mit Nothammer attackiert

Von: Erik Hlacer

Teilen

Diesen Nothammer konnte die Polizei sicherstellen. © Polizei NRW

Ein 23-jähriger Lüdenscheider wird am Dortmunder Hauptbahnhof von zwei Jugendlichen attackiert, die es auf seine goldene Halskette abgesehen haben.

Lüdenscheid - Am Sonntagvormittag sollen nach Angaben der Polizeidirektion Sankt Augustin in NRW zwei junge Männer im Dortmunder Hauptbahnhof einen 23-Jährigen aus Lüdenscheid angegriffen haben, um an dessen goldene Halskette zu gelangen. Dabei soll der Geschädigte mit einem Nothammer attackiert worden sein.

Polizei wird auf Auseinandersetzung am Bahnhof in Dortmund aufmerksam

Gegen 10.15 Uhr schritten Streifenpolizisten durch den Personentunnel des Hauptbahnhofs in Dortmund, als sie auf eine lautstarke Auseinandersetzung aufmerksam wurden. Ein 14-Jähriger begab sich zeitgleich mit einem, zu diesem Zeitpunkt nicht identifizierbaren Gegenstand in der Hand zum Treppenaufgang zu den Gleisen 11/16. Passanten riefen den Beamten zu, dass es sich hierbei um ein Messer handeln solle.

Die Einsatzkräfte forderten den 14-Jährigen sofort auf, stehen zu bleiben und sich auf den Boden zu legen. Der Jugendliche ließ sich widerstandslos festnehmen. Hierbei konnten die Polizisten erkennen, dass es sich bei dem Gegenstand um einen Nothammer handelte. Die Beamten fixierten ihn und brachten ihn zur Bundespolizeiwache.

Lüdenscheider weicht Nothammer-Schlägen aus - Polizei findet Marihuana

Kurz darauf sprach ein 23-Jähriger die Bundespolizisten an und äußerte, dass er den Hauptbahnhof durchquert habe, als ihn ein Jugendlicher ansprach. Dieser habe ihn gefragt, ob er ein Feuerzeug besitzen würde. Zeitgleich soll der Begleiter ihn von hinten angegriffen und gewürgt haben. Dabei soll er die Goldkette des Mannes an sich gerissen haben. Daraufhin habe sich der Lüdenscheider wehren wollen. Einer der jungen Männer habe aus seiner Jackentasche einen roten Hammer gezogen und unvermittelt nach ihm geschlagen. Den Schlägen konnte der 23-Jährige ausweichen.

Die Beamten fanden die Kette auf dem Boden vor und stellten sie sicher. Den Kreuz-Anhänger, sowie ein Verschlusstütchen Marihuana fanden die Beamten in der Jackentasche des 14-Jährigen auf. Eine Nahbereichsfahndung nach dem zweiten Unbekannten verlief erfolgreich. So konnte der 15-Jährige am Gleis 21 festgenommen werden. Zudem stellten die Bundespolizisten einen Koffer, sowie eine Handtasche sicher, welches augenscheinlich aus einer zuvor begangenen Diebstahlshandlung stammte.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubes und Diebstahls gegen die beiden Jugendlichen ein. Zudem muss sich der 14-Jährige nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.