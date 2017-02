In Lüdenscheid gibt es immer mehr Wohnungslose

Lüdenscheid - Eine Prognose der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe sagt einen deutschlandweiten Anstieg der Wohnungslosen um 89 Prozent und damit auf 546 000 Personen voraus. Wie stellt sich die Situation in Lüdenscheid dar?

Diese Frage versuchte am Dienstagabend Axel Schwabecher vom Fachdienst Öffentliche Sicherheit und Ordnung und Daniel Intile, Berater bei der Caritas im Kreisdekanat Altena-Lüdenscheid, zu beantworten. Sie waren zu Gast im Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie.

Und es wurde schnell deutlich: Ein Blick allein auf die Zahlen ist durchaus irreführend. Laut Schwabecher sei die Zahl der Wohnungslosen in der städtischen Obdachlosenunterkunft im Vergleich zu den Vorjahresmonaten gesunken. „Durch das neue Konzept in der Unterkunft sind viele Wohnungslose ausgezogen, haben sich in Therapie begeben oder sich um Wohnraum bemüht.“ Seit einem halben Jahr laufe das neue Konzept – und funktioniere. „Auf der Straße muss niemand schlafen.“ Aber: Nicht jeder Obdachlose wende sich an die Stadt, deshalb würden die Zahlen – derzeit leben 38 Obdachlose in der Unterkunft, darunter sieben Flüchtlinge – nur jene wiedergeben, die sich tatsächlich melden. „Das ist für viele eine Hemmschwelle.“



Und das bestätigte auch Daniel Intile: Bei der Caritas seien derzeit 83 Wohnungslose gemeldet.. Zum Vergleich: 2014 waren es noch 50, in 2011 gerade einmal 20. „Die Tendenz nach oben hält an – und das trifft mittlerweile auch kleinere Kommunen.“ Übers ganze Jahr verteilt hätten sich in 2016 258 Personen bei der Caritas wohnungslos gemeldet, in 2013 waren es noch hundert weniger. Mit den etwa 60 Menschen aus der städtischen Notunterkunft sowie dem Amalie-Sieveking-Haus käme man für das vergangene Jahr verteilt auf etwa 360 Personen. Dabei handele es sich in erster Linie um alleinstehende Männer, darunter viele junge bis 27 Jahre, aber auch jene älter als 50. Und: Auch der Anteil der Frauen sei in den vergangenen Jahren gestiegen. „Das hat sich gewandelt.“



Als größtes Problem sehen die Verantwortlichen die Suche nach geeignetem Wohnraum an. „Zum einen gibt es kaum kleine Wohnungen, die in Frage kommen. Zum anderen müssen Vermieter niemanden mehr nehmen, der einen Schufa-Eintrag hat.“ Ziel sei es daher auch weiterhin, Wohnraum zu schaffen, wo die Betroffenen, die oftmals erst wieder lernen müssen, in einer eigenen Wohnung zu leben, begleitet würden. „Hier treffen oftmals zwei Welten aufeinander“, erläuterte Thomas Ruschin, Beigeordneter und Fachbereichsleiter. „Die Hilfesuchenden auf der einen und die bürokratischen Hürden auf der anderen Seite.“ Mutmachend für ihn sei jedoch, dass alle Akteure im Bereich der Obdachlosenhilfe stark vernetzt seien. „So können wir gemeinsam reagieren, wenn es zu erheblichen Veränderungen kommt.“