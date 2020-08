Überfall: Nachts auf engem Fußweg kommen ihm drei Männer entgegen

Ein Lüdenscheider ging in der Nacht zu Samstag auf der Hohfuhrstraße. Dann kamen ihm drei Männer entgegen.

Lüdenscheid - Am Samstag (22. August) gegen 4 Uhr ging ein 29-jähriger Lüdenscheider von der Hohfuhrstraße aus über den Fußweg Am Südhang in Richtung Friedrich- Wilhelm-Straße.

Hier kamen ihm drei Männer entgegen und sprachen ihn an. Im Rahmen des Gespräches forderten die Täter Geld vom Geschädigten.

Plötzlich und unerwartet schlug man ihm ins Gesicht und raubte ihm sein Bargeld. Nach der Tat liefen die drei Täter in Richtung Südstraße davon. Der Geschädigte wurde bei dem Überfall leicht verletzt.

Sachdienliche Hinweise zur Tat und /oder den nicht näher beschriebenen Tätern nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen. Die Telefonnummer lautet 0 23 51 / 90 99 0