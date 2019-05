Gefälschte Identität, Drogen und Handy am Steuer - Polizei stellt Verkehrssünder

Große Kontrollaktion

+ © Polizei MK Eine der Kontrollstellen richtete die Polizei am Freitagnachmittag in Höhe der Abfahrt Lüdenscheid-Mitte auf der Brunscheider Straße ein. © Polizei MK

Lüdenscheid - Vor allem um Drogen am Steuer ging es der Polizei am Freitag bei einer groß angelegten Kontrollaktion in Lüdenscheid. Den ganzen Nachmittag bis in die Abendstunden hinein sahen Hunderte Auto- und Kradfahrer auf der Werdohler und der Brunscheider Straße die rote Kelle, so die Beamten.