Nachts vom Taxi mitgeschleift? Frau erhebt schwere Vorwürfe nach rätselhaftem Unfall

Lüdenscheid - Bei einem rätselhaften Vorfall auf der Humboldtstraße zog sich am Wochenende eine 70-jährige Frau leichte Verletzungen zu.

Schwerer Vorwurf gegen Taxifahrer in Lüdenscheid

Eine Kundin behauptet, mitgeschleift worden zu sein

Polizei Lüdenscheid sucht Zeugen

Die Frau aus Lüdenscheid gab gegenüber der Polizei zu Protokoll, sie sei in der Nacht zu Freitag mit einem Taxi unterwegs gewesen und habe eine Auseinandersetzung mit dem Fahrer gehabt.

Der habe sie schließlich in Höhe der Gaststätte Panoptikum „unsanft“ aus dem Wagen gewiesen. Beim Aussteigen sei ihr Mantel dann von der Beifahrertür eingeklemmt worden, und der Taxifahrer habe Gas gegeben und sie mehrere Meter mitgeschleift.

Rätselhafter Unfall in Lüdenscheid beschäftigt Polizei

Als mögliche Unfallzeit gab das mutmaßliche Opfer den Zeitraum zwischen 0 und 4 Uhr an. Weil der Fall noch nicht endgültig aufgeklärt ist, bittet die Polizei im Rahmen weiterer Ermittlungen um Zeugenhinweise.

Wer kann Angaben zu dem Vorfall und zum Unfallhergang machen? Hinweise nehmen die Ermittler in Lüdenscheid unter der Rufnummer 90 99 0 entgegen.

