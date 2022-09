Lüdenscheid fragt Wohnungen an - und bleibt die Miete schuldig

Von: Olaf Moos

Die Mark Wohnungsgesellschaft hat 1314 Wohnungen, hier an der Berliner Straße, im Bestand. In etwa zehn der Wohnungen leben auf Vermittlung des städtischen Sozialamtes ukrainische Flüchtlinge. Die Vermieter beklagen ausstehende Mietzahlungen durch die Stadt. © Olaf Moos

Das Problem ausstehender Mieten ist für die Mark Wohnungsgesellschaft nicht neu. Dass ausgerechnet die Stadtverwaltung zu den säumigen Mietern gehört, überrascht den Leiter der Mark-Vermietungsabteilung, Mike Dunkel, umso mehr. Nach Dunkels Berechnungen schuldet die Stadt dem Unternehmen aktuell rund 15 000 Euro. Doch im Rathaus ist man sich keiner Schuld bewusst.



Lüdenscheid - Das Dilemma begann für die Mark Wohnen im Frühjahr. Mike Dunkel erinnert sich: „Im März kam das Sozialamt der Stadt auf uns zu und bat um Hilfe.“ Es müssten dringend ukrainische Kriegsflüchtlinge mit Wohnraum versorgt werden. „Wir wurden gebeten: Lasst die Leute schnell und unbürokratisch einziehen!“ Die Zusage sei umgehend erfolgt.

Demnach sollten die Ukrainer Verträge unterschreiben und entsprechende Mietbescheinigungen im Rathaus einreichen. Das Sozialamt sagte die Übernahme der Mietzahlungen zu. So kamen nach Angaben der Mark Wohnen zwölf Verträge zustande. Auf die Zahlung der üblichen Kautionen verzichtete die Wohnungsgesellschaft, „obwohl das für uns natürlich riskant ist“, sagt der Abteilungsleiter.



Mehrere Anrufe und Mails ins Rathaus waren laut Mike Dunkel nötig, um Mietzahlungen von der Stadt zu bekommen. „Dann kamen mal Teilzahlungen, aber in nicht nachvollziehbarer Höhe.“ Er sei hingehalten worden. Mehr als einmal habe man ihm die Verzögerungen mit Personalnot im Rathaus erklärt.



Mike Dunkel blieb geduldig – und hilfsbereit. „Wir können doch keine Flüchtlinge rausschmeißen!“ Doch der Geduldsfaden wurde dünner, als er im Juli erfuhr: Die Stadt ist gar nicht mehr zuständig, sondern seit dem 1. Juni das Job-Center.



Auf Anfrage erklärte Stadtpressesprecherin Marit Schulte-Zakotnik, dass 20 Prozent der 700 Ukrainer durch die Stadt untergebracht werden mussten. Die große Mehrheit sei privat untergekommen.



Weiter heißt es: „Auf Grund des Ansturms in sehr kurzer Zeit kam es in der Anfangsphase zu absoluten Arbeitsspitzen, die auch Auszahlungen in nicht unerheblichem Umfang bedauerlicherweise verzögerten.“ In Einzelfällen sei auch die Bearbeitung von Mietzahlungen und Nebenkosten noch nicht abgeschlossen. „Hierzu zählt der in Rede stehende Vermieter (die Mark Wohnen, Anm.d.Red.) nicht.“



Die Verzögerungen, so die Pressesprecherin, böten überdies „aus Sicht der Stadtverwaltung keinen Kündigungsgrund seitens des Vermieters“. Das heißt: Das Sozialamt ist zuständig für die Mietzahlungen, doch Vertragspartner sind die ukrainischen Flüchtlinge. Mike Dunkel: „Rechtlich hätten wir die Möglichkeit, die Verträge zu kündigen und die Wohnungen zwangsweise zu räumen.“ Das komme, „Stand jetzt“, jedoch nicht in Betracht.



Ein weiterer Fall zeigt, dass es auch besser klappen kann. Denn auch die Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) der Stadt hat laut Mike Dunkel für Ukrainer zehn Wohnungen von der Mark Wohnen angemietet – zwar ohne Kaution, aber mit der Unterschrift eines ZGW-Verantwortlichen auf den Mietverträgen. „Das Geld kommt pünktlich und vollständig.“