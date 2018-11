CDU Lüdenscheid will Kostenbeteiligung transparenter machen

Lüdenscheid - Die CDU möchte durch genauere Verwaltungsvorlagen für eine bessere Verständlichkeit von Themen sorgen und dadurch auch mögliche Fehlinformationen vermeiden. Einen entsprechenden Antrag an die Verwaltung hat sie für die Ratssitzung am Montag, 12. November (17 Uhr im Ratssaal), gestellt.

Außerdem werde dadurch die Qualität von Diskussionen und Entscheidungen verbessert, schreiben Fraktionschef Oliver Fröhling und sein Ratskollege Daniel Kahler.

Nach den Vorstellungen der CDU sollen künftig in Vorlagen, deren Beschluss zu einer Kostenbeteiligung von natürlichen oder juristischen Personen führen, der zu erwartende relative Anteil der Kosten, den die Stadt auf Dritte umlegen wird, in Prozent angegeben werden. „Sofern mehrere Dritte betroffen sind, soll der zu erwartende absolute Anteil, den die Stadt durchschnittlich auf einzelne natürliche oder juristische Personen umlegen wird, in Euro und der zu erwartende absolute Anteil, den die Stadt maximal auf eine einzelne natürliche oder juristische Person umlegen wird, ebenfalls in Euro angegeben werden.“

Außerdem soll in Vorlagen, zu denen eine Stellungnahme der ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten beziehungsweise der „Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen“ vorliegt, diese Stellungnahme ungekürzt in der Beschlussvorlage aufgeführt werden.

Zur Begründung schreibt die CDU: „In der gegenwärtigen Praxis werden die oben genannten Informationen nicht explizit in Verwaltungsvorlagen aufgeführt, sondern müssen teils aufwendig von den ehrenamtlich tätigen Mitgliedern des Rates recherchiert werden. Teilweise ist diese Ermittlung gar nicht möglich.“

Als Beispiel werden die Vorlagen zur Erschließung der Straße Zum Weißen Pferd angeführt. „Zwar enthält die Vorlage einen Hinweis auf die Umlage von 90 Prozent der Gesamtkosten auf die Anlieger, allerdings erfolgte keine Auskunft darüber, auf wie viele Anlieger sich die Kosten verteilen. Ferner zeigt die Vorlage nicht auf, in welcher Höhe der Anlieger, der den größten Anteil zu tragen hat, belastet wird. In der Folgevorlage, die der Bewilligung überplanmäßiger Mittel für die gleiche Maßnahme diente, gibt es keinerlei Hinweis zur Umlage der Kosten auf die Anlieger. Auch auf Nachfrage wurde weder den Mitgliedern des Rates noch den betroffenen Anliegern mitgeteilt, mit welcher Belastung – in absoluten Zahlen beziehungsweise Euro – die einzelnen Anlieger durchschnittlich beziehungsweise maximal rechnen müssen.“