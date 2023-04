Lüdenscheid feiert: Große Thekentour mit 30 Stationen

Nach rund vierjähriger Corona-Zwangspause feiert die Thekentour am Sonntag, 30. April, ihr Comeback. Auch bei der achten Auflage setzen die Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH (LSM) und der Verein Willi & Söhne auf das ebenso beliebte wie bewährte Konzept: 30 Lokalitäten bilden in der Ober- und Innenstadt eine Party-Meile, auf der sich die Thekentour-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer mit witzigen Einlagen bunte Perlenketten verdienen können.

Lüdenscheid - Eine Polonaise anführen, ein Selfie mit dem Wirt oder der Wirtin machen oder lauthals ein Lied anstimmen, das möglichst viele mitsingen: An jedem der 30 Standorte gebe es nicht nur freien Eintritt, sondern auch wieder mehrere Möglichkeiten, an eine Perlenkette zu kommen. Alternativ werde das Bestellen eines Specials, das jede Lokalität am Sonntagabend anbietet, ebenfalls mit einer Kette belohnt. „Wir möchten, dass alle gemeinsam Spaß haben und miteinander lachen. Das zeichnet die Thekentour aus und soll sie auch in diesem Jahr zu einem besonderen Erlebnis machen“, sagt LSM-Chef Phillip Nieland.

Neben Kneipen, Clubs und Bars beteiligen sich auch Restaurants, Imbissbuden, Kioske und ein Lottogeschäft mit Getränkeausgabe an dem Event. Die Thekentour reicht von der Oberstadt bis weit auf die Knapper Straße. Die „Spielregeln“ für das Ergattern der Perlenketten können auf Flyern nachgelesen werden, die am Sonntagabend überall ausliegen werden.

Die Thekentour bringt immer viele Menschen in die Stadt. Am 30. April gibt's die 8. Auflage. © Cedric Nougrigat

Startschuss auf dem Graf-Engelbert-Platz

Der offizielle Startschuss für die Thekentour fällt um 18 Uhr auf dem Graf-Engelbert-Platz, wo die John Porno Band auftreten wird. Die Lüdenscheider Musiker haben sich auf ebenso extravagante wie energiegeladene Cover-Versionen von Hits und Perlen der Pop- und Rockmusik spezialisiert.

Auch alle weiteren Standorte seien spätestens ab 18 Uhr geöffnet. Natürlich dürfen bei der Thekentour auch die traditionellen Aftershow-Partys nicht fehlen, die später am Abend beginnen und an vier Standorten steigen – und zwar im Saitensprung, im Stock, im Eigenart sowie im Alternativen Jugendzentrum (AJZ).

Die Lokalitäten An der Thekentour beteiligen sich: Café Aroma, Anatolien Grill, Atlantic Fried Chicken, Lønneberga, Asia Kiosk, Grafs Galerie, Eigenart, Altes Capitol, Frieda´s, Verso Giusto Osteria, Metropol, Zum Schwejk, Alibi, Hopfen & Salz, Panoptikum, Lotto Nitsch, Times, Extrablatt, En Plo, Saitensprung, Selammmh, AJZ, Onkel Willi, Samtkragen, Ritter am Markt, Friedrichshof, By Chaplins, Stock, Dampflok