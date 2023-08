Lüdenscheid erwartet einen Anstieg der Flüchtlingszahlen

Von: Fabian Paffendorf

Am Dienstag tagte der Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie der Stadt Lüdenscheid im großen Ratssaal des Rathauses © Cedric Nougrigat

Lüdenscheids Erster Beigeordneter Fabian Kesseler erwartet 2024 einen Anstieg von bis zu 20 Prozent bei den Flüchtlingszuweisungen durch das Land NRW.

Lüdenscheid – Seinem letztmaligen Bericht zur aktuellen Entwicklung im Bereich der Flüchtlingssituation aufgrund des Ukrainekrieges hatte Lüdenscheids Erster Beigeordneter Fabian Kesseler am Dienstag im Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie nichts wesentlich Neues hinzuzufügen. Dennoch sei absehbar, dass die Anforderungen an die Stadt in nächster Zeit steigen würden.

„Es wird wieder losgehen. Für 2024 erwartet NRW einen Anstieg des Flüchtlingsaufkommens um 40 Prozent. Weitere Zuweisungen durch das Land werden also kommen. Wir gehen von einem Anstieg um 20 Prozent aus. Nur, wenn der Bund nicht bis dahin endlich handelt, werden wir als Stadt dem Zulauf nicht mehr gerecht werden können“, so Kesseler. Wie gut man aufgestellt sei, werde man im November wissen, wenn die neuesten Zahlen ausgewertet seien. Was die städtischen Angebote bei der Integration von Familien angehe, so sei man auf weitere Flüchtlinge aus der Ukraine gut eingestellt, wie auch Matthias Reuver vom Fachbereich Jugend, Bildung und Sport ausführte. Mit dem Projekt „FamilienStärken Lüdenscheid“ sei man gut unterwegs. „Noch klappt die Kita-Integration gut und auch bei den Schulen besteht noch keine Notwendigkeit, exklusive Auffangklassen anbieten zu müssen“, sagte Reuver. Besondere Rollen spielten weiterhin auch Musikschule und VHS. Während bei Ersterer auch Sprachkompetenzen vorhanden seien, käme der Volkshochschule auch eine herausragende Rolle hinsichtlich der B1- und B2-Deutschkurse zu. Zwischen 20 und 40 Prozent der erwachsenen Schüler stammten aus der Ukraine.

Ukrainer mit guten beruflichen Qualifikationen

Für Lüdenscheid selbst gebe es keine Zahlen, was die Arbeitsaufnahmen der Ukraine-Flüchtlinge angehe, aber Fabian Kesseler konnte mit Statistiken auf Landesebene glänzen: 64 Prozent seien es. Angesichts der hohen Teilnahmequote an Sprach- und Integrationskursen und den Erwerbstätigkeitswünschen stellte Ursula Meyer (CDU) fest: „Die Zahlen lassen darauf schließen, dass es die Zuwanderung von Fachkräften ist, die man sich wünscht.“