Dieser Mann geht neue Wege

Samstag Konzert in der Erlöserkirche

+ © Vivien Der Orgelvirtuose Thierry Esaich gehört zu den bedeutenden Organisten der Gegenwart. Am Samstagabend gibt er ein Konzert in der Erlöserkirche. © Vivien

Am Samstag, 3. Oktober, findet in der Erlöserkirche ein Orgelkonzert statt: Der französische Orgelvirtuose Thierry Escaich spielt eigene Werke und Improvisationen an der nunmehr fast zwei Jahre alten Baumhoer-Orgel.