Hier entsteht die nächste Ladesäule für Elektro-Autos

So wie unsere Politik das Elektroauto durchdrückt, werden bestimmt in absehbarer Zeit tausende von den Dingern auf unseren Straßen rumfahren. Jeder will natürlich an so einer Ladestation sein Gefährt für mehrere Stunden wieder aufladen. Mal ganz abgesehen von den vielen Anwohnern, die keine Garage mit Ladestation haben und sich auch so einer Ladestation auf dem Bürgersteig bedienen müssen. Na dann viel Spaß beim Buddeln für die Ladestationen. Fragt sich natürlich auch, ob das Stromnetz für die Mehrbelastung ausgelegt ist. Dann muss sicher der ein oder andere Trafo im Trafohäuschen gewechselt werden. Bei der ganzen Aktion mit der Elektromobilität habe ich das Gefühl, dass unsere Politik angefangen hat zu denken aber mittendrin aufgehört hat. Alles nicht durchdacht aber wir schaffen das.