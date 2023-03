Party im Lüdenscheider Enplo: Tanzen und Feiern für den guten Zweck

Von: Thomas Machatzke

Am Samstagabend bitten zwei Lüdenscheiderinnen zu einer Hiphop-Party ins Enplo. Der Erlös soll den Erdbebenopfern zu Gute kommen.

Lüdenscheid – Das Schönste, was Füße tun können, ist Tanzen, heißt es gemeinhin. Und wenn sie für die gute Sache tanzen, dann ist noch schöner: Genau das wünscht sich Chrisanthi Kechagia für den Samstag: Am 4. März veranstaltet die 32-jährige Lüdenscheiderin gemeinsam mit Vasiliki Samara eine Hiphop-Oldschool-Party, deren Erlös den Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien zu Gute kommen soll.

Stattfinden soll die Party im Enplo im Sauerlandcenter (Sauerfelder Straße 2). Los geht es am 4. März um 23 Uhr. Für die Musik beim Party-Event werden gleich zwei DJs sorgen.

Zum einen der in der Umgebung sehr bekannte DJ Chris T. Zum anderen DJ Greekster, der in Dülmen zu Hause ist und unter anderem regelmäßig in den Nightrooms in Dortmund und im Maui Beach in Haltern am See auflegt. Sein Besuch in Lüdenscheid sollte für Hiphop- und RNB-Fans in der Region ein Highlight sein.



Chrisanthi Kechagia, die in Lüdenscheid gut vernetzt ist (ihr Vater ist Besitzer der Szenekneipe Samtkragen an der Knapper Straße), hofft, mit dem Angebot viele Lüdenscheider ins Enplo locken zu können. „Das Enplo ist ein griechisches Lokal, aber die Party ist ausdrücklich für alle Lüdenscheider gedacht, keineswegs nur für Griechen“, sagt Kechagia. Der Eintritt zur Party kostet 8 Euro, gefeiert werden soll bis in die Morgenstunden. Und danach wird Bilanz gezogen, wie hoch die Unterstützung für die Erdbebenopfer sein wird. Kechagia hofft, dass ein ordentlicher Betrag zusammenkommt.