Noch Mitfahrer gesucht für Benefiz-Tour im historischen Bus in die Eifel

Dieser MVG-Bus aus dem Jahr 1980 gilt dem TMS als Symbol der Verkehrsgeschichte im Kreis. Die Restaurierung ist teuer. Die nostalgische Bustour in die Eifel soll für den Zweck etwas Geld bringen.

Lüdenscheid - Mitfahrer gesucht für die Eifeltour: Die Oldtimerbus-Freunde von TMS planen für den 26. August eine Benefiztour zu 80-Euro-Waldi in die Eifel. Der Verein braucht Geld für die Restauration seines alten MVG-Busses.

Freunde alter Schätzchen müssen zusammenhalten: Und so entstand beim Oldtimertreffen Belle Époque trifft Motorblock die Idee einer Gemeinschaftsaktion der TMS-Freunde (Traditionsbus Mark-Sauerland) und der Antiquitäten-Händler Detlev Kümmel und Walter „80-Euro-Waldi“ Lehnertz, bekannt aus der Fernsehsendung Bares für Rares.

Im geliehenen historischen Linienbus soll’s gemeinsam mit Detlev Kümmel am 26. August gemächlich in die Eifel gehen – zum Antiquitäten gucken bei Waldi, zu Kaffee und Kuchen, zum Schwätzen und Anekdoten-Austausch.

Doch damit die Fahrt zustande kommt, brauchen die Veranstalter noch eine ganze Reihe von Anmeldungen. 80 Euro kostet eine Fahrkarte – nicht billig, aber schließlich ist es eine Benefiztour: Jeden Euro spart der TMS-Verein derzeit für die Restaurierung des alten Busses, den man 2017 mit einem Kilometerstand von rund 766 500 kaufen konnte.

Dieser MVG-Wagen 264, Baujahr 1980, ist der ganze Stolz der Vereinsmitglieder, die lange nach einem Oldtimerbus dieser Art gesucht haben – einem Symbol heimischer Verkehrsgeschichte. Irgendwann soll der, voll restauriert, seinerseits für nostalgische Bustouren genutzt werden. Auf den roten Kunstleder-Bänken fanden 45 Fahrgäste Platz.

Abfahrt ist Sonntag pünktlich um 9 Uhr vor der Galerie Kümmel, Volmestraße 36a in Brügge. Zusteigemöglichkeit: 9.15 Uhr in Halver, Haltestelle Sparkasse ZOB. Ankunft in Kall gegen 12.30 Uhr. Die Rückfahrt beginnt um 15.30 Uhr, sodass Brügge gegen 19 Uhr erreicht wird. Im Omnibus ist eine kleine Getränkeauswahl erhältlich.

Weitere Informationen unter www.traditionsbus-ms.de sowie telefonisch unter 0 23 51/97 496 01.