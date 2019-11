Dringende Warnung: Anruf kann Sie mehr als 100.000 Euro kosten 

Lüdenscheid - Ein vermeintlich harmloser Anruf kann im Bankrott enden. Mehr als 100.000 Euro haben ahnungslose Menschen schon verloren, weil sie nicht auflegten. Diesmal klingelten Telefone in Lüdenscheid.

Die Polizei berichtet von mindestens 15 Anrufen in Lüdenscheid

Die Anrufer erzählten verschiedene Lügengeschichten auf

auf Insider berichten, wie der Trick abläuft

Wie die Polizei mitteilte, gab es Mittwoch eine neue Welle von Anrufen in Lüdenscheid. Mutmaßliche Betrüger telefonierten auf der Suche nach arglosen Opfern das Lüdenscheider Telefonbuch durch. Mindestens 15 Betroffene erstatteten Anzeige.

Glücklicherweise sind sie nicht auf die Lügengeschichte der Betrüger hereingefallen. Die Zahl der Angerufenen dürfte allerdings deutlich höher sein, teilte die Polizei mit. Nicht auszuschließen, dass auch Angerufene auf die Tricks hereingefallen sind.

Bei Anruf Betrug: In Lüdenscheid wurden 15 Taten angezeigt

Vor kurzem standen zwei "Boten" der Telefonbetrüger in Meinerzhagen vor Gericht. Sie sollten das Geld oder Wertgegenstände bei den Opfern abholen. Die Insider gaben freimütig Einblicke in die Masche und den Ablauf des Betruges. Mehr als 100.000 Euro nahmen sie dabei in einzelnen Fällen von den Opfern entgegen.

"Den Betrügern fallen nicht viele Variationen der Lügengeschichte ein", erklärt die Polizei. Bei der aktuellen Welle gab sich ein Anrufer nur einmal als Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma aus. In den anderen angezeigten Fällen berichteten angebliche Polizeibeamte über die angebliche Festnahme von Einbrechern.

Anrufe in Lüdenscheid: Das ist die Masche der Betrüger

Die Festgenommenen hätten eine Liste mit Namen dabei gehabt, auf der angeblich auch die Namen der Angerufenen stehen. Die Polizei appelliert weiter, immer wieder mit älteren Bekannten oder Verwandten über die Gefahr solcher Anrufe zu sprechen.

Die Polizei spricht angesichts der aktuellen Anrufwelle in Lüdenscheid eine dringende Warnung aus: "Die Betrüger bauen sehr geschickt Druck auf. Sie bringen immer wieder ältere Menschen dazu, ihnen ihr Bargeld und andere Wertgegenstände "zur Verwahrung" zu übergeben." So wie in einem weiteren Fall im MK. Ein Mann händigte in Altena 50.000 Euro aus. Kurz zuvor war eine Frau in Altena auf einen Anrufer hereingefallen und verlor eine fünfstellige Summe.

Natürlich sehen die Opfer ihr Geld nie wieder. Wer einen solchen Anruf erhält, der sollte sich erst gar nicht auf ein Gespräch einlassen und stattdessen direkt auflegen, rät die Polizei. Im Zweifel sollten Angerufene die echte Polizei anrufen - unter der 110 oder der Telefonnummer der örtlichen Polizeiwache aus dem Telefonbuch. Doch auch dann gelte: Die richtige Polizei nimmt keine Wertsachen "in Verwahrung".