Auf dem Weg zum perfekten Verschluss

Lüdenscheid - Viele Geschichstinteressierte nutzten in den vergangenen Monaten in den Museen der Stadt die Möglichkeit, in die Industriegeschichte Lüdenscheids einzutauchen. Die erweiterte Ausstellung „Lüdenscheid classic“ mit ihren zum Teil skurrilen Exponaten bietet noch bis zum 2. April Sehenswertes aus den Depots der Museen. Und manche der Besucher kamen nicht mit leeren Händen: Ulrich Baberg beispielsweise brachte den Museen gleich einen ganzen Satz an Flaschenverschlüssen vorbei. Denn die Lüdenscheider Firma Beckmann & Co. war über viele Jahre Produzent dieser Verschlüsse für das Unternehmen Mäurer & Wirtz, besser bekannt als „Kölnisch Wasser 4711“.

Lüdenscheid - Viele Geschichstinteressierte nutzten in den vergangenen Monaten in den Museen der Stadt die Möglichkeit, in die Industriegeschichte Lüdenscheids einzutauchen. Die erweiterte Ausstellung „Lüdenscheid classic“ mit ihren zum Teil skurrilen Exponaten bietet noch bis zum 2. April Sehenswertes aus den Depots der Museen. Und manche der Besucher kamen nicht mit leeren Händen: Ulrich Baberg beispielsweise brachte den Museen gleich einen ganzen Satz an Flaschenverschlüssen vorbei. Denn die Lüdenscheider Firma Beckmann & Co. war über viele Jahre Produzent dieser Verschlüsse für das Unternehmen Mäurer & Wirtz, besser bekannt als „Kölnisch Wasser 4711“.

„Man kann an den Schraubverschlüssen sehr schön die Entwicklung nachvollziehen, was Oberflächenexperimente oder auch Kratzfestigkeit angeht“, sagt Sebastian Pallach (Museen), der gemeinsam mit Baberg die Verschlüsse auf ihrem Weg zum perfekten Deckel inventarisiert hat. „Solche Sachen erzählen vom Innovationsprozess im 19. und 20. Jahrhundert in Lüdenscheid. Wir sind immer daran interessiert, dass sich Bürger mit größeren Beständen an uns wenden“, ergänzt Museumsleiter Dr. Eckhard Trox.

Pallach wird am Sonntag bei der vorletzten öffentlichen Sonntagführung die Geschichte(n) des perfekten Deckels erzählen. Die Führung beginnt um 15 Uhr und bietet eine der letzten Gelegenheiten, durch Lüdenscheids Industriegeschichte, die Kreis Altenaer Eisenbahn oder auch die Aluminiumherstellung zu bummeln.

Mit einer musealen Erlebniswelt werden die Räume der Museen am 13. Mai wiederbelebt. „Spinnrad, Schwert und Federkiel“ soll die neue Ausstellung heißen und Kindern und Erwachsenen interaktive Möglichkeiten bieten.