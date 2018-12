Lüdenscheid: "Cafe & Bar Celona" will Gastro-Szene beleben

+ © Kornau Das "Cafe & Bar Celona" hat Interesse am Standort Lüdenscheid. Im Gespräch ist der Rathausplatz. © Kornau

Lüdenscheid - Bewegung in der Gastro-Szene deutete sich für 2019 auch auf dem Rathausplatz an: Ein Sprecher der Kette "Cafe & Bar Celona" bestätigt auf Nachfrage, "sehr interessiert am schönen Standort Lüdenscheid" zu sein.