Weil sie sich nach Türkei-Urlaub nicht meldete: Frau muss zahlen

Lüdenscheid – Mit einem Bußgeld von 400 Euro bestrafte das Ordnungsamt der Stadt Lüdenscheid eine Reiserückkehrerin aus der Türkei.

Da das Land am Bosporus laut Robert-Koch-Institut als Corona-Risikogebiet eingestuft wird, gelten besonders strenge Regeln bei einer Rückkehr nach Deutschland. Auslandsreisende aus diesen Staaten müssen sich sofort nach der Rückkehr beim Gesundheitsamt melden und sich – sofern kein negatives Testergebnis vorliegt – in Quarantäne begeben. Beide Vorgaben missachtete die Frau. Ein Nachbar hatte die Urlauberin daraufhin den Behörden gemeldet.

Das Ordnungsamt verhängte ein Bußgeld und ordnete einen Corona-Test an. Das Ergebnis liege noch nicht vor, sagte Stadtsprecher Sven Prillwitz. Insgesamt seien in Lüdenscheid derzeit 14 Reiserückkehrer aus Risikogebieten in Quarantäne. Im gesamten Märkischen Kreis stehen am Mittwoch (29. Juli) 111 Reiserückkehrer aus Risikogebieten unter Quarantäne.