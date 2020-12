Brand in Waldstück in Lüdenscheid: Großer Einsatz mit schwieriger Anfahrt für die Feuerwehr

Mitten in der Nacht

+ © Cédric Nougrigat In einem Waldstück in Brüninghausen in Lüdenscheid ist eine Waldhütte vollständig abgebrannt. Die Feuerwehr war in der Nacht zu Sonntag, 6. Dezember, mit vielen Kräften im Einsatz. © Cédric Nougrigat

In einem Waldstück bei Lüdenscheid-Brüninghausen ist in der Nacht zu Sonntag, 6. Dezember, eine Hütte komplett abgebrannt. Die Feuerwehr war mit vielen Kräften im Einsatz. Die Anfahrt zum Brandort war nicht so einfach.