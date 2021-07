Großer Polizei-Einsatz am Lidl im Hochwassergebiet

Mann zückt bei Schlägerei Messer

+ © Markus Klümper Am Lidl-Markt in Lüdenscheid-Brügge gab es eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. © Markus Klümper

Nach dem Hochwasser und einem leckgeschlagenen Gastank erneut Aufregung in Lüdenscheid-Brügge: Diesmal rückte die Polizei an - zum Lidl-Markt an der Volmestraße.

Polizeisprecher Marcel Dilling bestätigte auf Anfrage einen Einsatz am Lidl-Markt in Lüdenscheid-Brügge. Die Alarmierung erfolgte um 14.43 Uhr am Donnerstag (22. Juli). Am oder im Lidl kam es demnach zu einer Schlägerei. Nach ersten Informationen sind zwei Männer aneinandergeraten. Nach einem verbalen Streit schlugen die beiden Kontrahenten mit Stöcken aufeinander ein. im weiteren Verlauf kam auch noch ein Messer zum Einsatz.

Die Polizei war schnell vor Ort und konnte die Situation klären. Beide Streithähne trugen Verletzungen davon und wurden im Anschluss getrennt voneinander ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an. Offenbar liefen sich die beiden Männer nicht zum ersten Mal über den Weg. „Man kennt sich untereinander“, sagt Polizeisprecher Marcel Dilling. Der Polizei-Einsatz in Lüdenscheid-Brügge blieb nicht unbemerkt. Brügge war vom Hochwasser besonders stark betroffen. Mitten in der Katastrophe strömte Gas aus einem Gastank aus.