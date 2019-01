Nicht nur Bremse kaputt: Polizei zieht Rekord-Schrottauto aus dem Verkehr

Lüdenscheid - Passenderweise war der Fahrer Schrottsammler: Die Polizei machte bei einer Kontrolle in Lüdenscheid einen seltenen Fund. Da machte sogar der Kfz-Sachverständige Augen.

So hatte sich das ein Altmetallsammler nicht vorgestellt, als er am Mittwoch in Lüdenscheid an der Herscheider Landstraße angehalten und kontrolliert wurde, da sein in Rumänien zugelassener Kleintransporter bereits äußerlich einen stark vernachlässigten Eindruck machte.

+ Der sichergestellte Transporter wurde untersucht. © Polizei MK Bei der genaueren Untersuchung des Fahrzeuges durch den Verkehrsdienst konnten erhebliche, verkehrsgefährdende Mängel festgestellt werden. So war unter anderem die Handbremse ohne Funktion, Teile der Vorderachse waren abgerostet und die Karosserie ebenfalls stark vom Rost befallen.

Durch einen hinzugezogenen Kfz-Sachverständigen wurde die sofortige Stillsetzung des Kleintransporters bestätigt, da die Mängelliste unglaubliche 46 defekte Bauteile aufwies. Neben der Sicherstellung der Kennzeichen wurde durch die Beamten eine Anzeige gefertigt, die ein Bußgeld von 210 Euro für den Fahrer nach sich ziehen wird.