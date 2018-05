THW bietet Gästen eine Knax-Party im Kleinen

Werfen oder kicken war egal: Hauptsache, der Klettball hielt am Riesen-Dart.

Lüdenscheid - Mit Spiel und Spaß für den Nachwuchs sowie reichlich Information für die Erwachsenen hat das Technische Hilfswerk (THW) am Samstag seinen „Tag der offenen Tür“ zum Erlebnis gemacht.

Bei strahlend blauem Himmel und frühsommerlichen Temperaturen entwickelte sich die Veranstaltung mit ihrem attraktiven Spielangebot für die Jüngsten gleichsam zu einer Knax-Party im Kleinen.

Während sich die Eltern ein Bild von der Arbeit und Ausstattung des THW machen konnten, fanden die Kinder auf der angrenzenden Wiese ein Spieleparadies mit mehreren Hüpfburgen, Riesen-Dart-Spiel, Kistenrollbahn, Geschicklichkeitsspielen und vielem, vielem mehr – selten in dieser Vielfalt beim Festen zu erleben – vor.

Viel Politprominenz hieß Klaus Cordt, Ortsbeauftragter des Lüdenscheider THW, beim Tag der offenen Tür willkommen. Nicht nehmen ließen es sich MdB Dr. Matthias Heider, MdL Gordan Dudas, Björn Weiß (stellvertretender Bürgermeister), zahlreiche Kommunalpolitiker sowie Vertreter von DRK und Vereinen, dem THW bei seinem Fest am Standort Wefelshohler Straße einen Besuch abzustatten.

„Das vergangene Jahr war beim THW Lüdenscheid ein gutes Jahr“, erklärte Cordt bei der Begrüßung. „Wir konnten durch weitere Ausbildungen die Qualifizierung der Mannschaft erhöhen.“ Dank Erhöhung der Mittel habe auch die Ausstattung vervollständigt werden können. Beispiel dafür sei der aufgebaute Gerüst-Turm, der schon zur Menschenrettung im Einsatz gewesen sei.

Auf Einsätze bei diversen Veranstaltungen und sehr spezielle Einsätze wie den Abbau von zwei Marihuana-Plantagen in Meinerzhagen und die Versorgung des Gefängnisses in Fröndenberg mit Trinkwasser ging Cordt in seiner gewohnt launigen Rede ein.

Augenzwinkernde Sticheleien gegen den „Amtsschimmel“ konnte er sich dabei nicht verkneifen. „Wir wollen uns von dem Amtsschimmel nicht vergrämen lassen und werden mit der von unseren Eltern nach dem Krieg geforderten Zivilcourage dem Amtsschimmel die Kandare aufzuziehen“, meinte er verschmitzt. Persönlich erklärte Cordt den Politikern den Turm und anderes Gerät.

Lobende Worte fand der Ortsbeauftragte für die rund 60 Helfer, Frauen eingeschlossen, die den Tag der offenen Tür mit Vorführungen, Bewirtung und Spaß für die ganze Familie stemmten. Zuvorderst an Organisator Lorenz Köcke, der der Devise nach „Hüpfburgen können nicht groß und bunt genug sein“ für leuchtende Kinderaugen sorgte, ging ein großes Lob. Im Vorfeld hatte das THW sogar eigens Kindergärten zu seinem Fest eingeladen.

Auch Technikbegeisterte kamen beim Tag der offenen Tür auf ihre Kosten. Über die Schulter schauen ließ sich beispielsweise Dirk Luda, der aus Baumstämmen Vogelhäuser mit der Kettensäge schnitzte und dabei alle Schnitte einsetzte, die es braucht, um eine Kettensäge bedienen zu können. Probesitzen durften Kinder zudem in den großen THW-Fahrzeugen, deren Ausstattung Tobias Heynemans erläuterte.

Wann und wo das THW zum Einsatz kommt, wie schnell die Schnelleingreiftruppe ausrücken kann und vieles mehr erfuhren die Besucher vor Ort. Detailliert ging Heynemans überdies auf das umfangreiche Gerät zur Bergung, Rettung und Sicherung ein.

Mit feinster heimischer Backkunst warteten die Frauen in der THW-Cafeteria auf. Sogar das THW-Logo fand sich auf den Prachttorten. Daneben gab’s Pommes, Brat- und Currywurst für alle, denen der Sinn nach etwas Herzhaftem stand. Zum gemütlichen Verweilen hatte das THW Partygarnituren aufgebaut.