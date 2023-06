Lüdenscheid beteiligt sich am Kultur-Pass für 18-Jährige

Von: Olaf Moos

Symbolbild © Jan Woitas/DPA

Jugendliche in der Kreisstadt sollen von der Einführung eines sogenannten KulturPasses profitieren. Das geht aus einer Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage des SPD-Ratsherrn Steffen Kriegel hervor.

Lüdenscheid - So will sich die Stadt einer Initiatitive der Bundesregierung anschließen, die den KulturPass am 14. Juni eingeführt hat. Demnach sollen Jugendliche, die in diesem Jahr 18 Jahre alt werden, über den KulturPass mit einem Budget von 200 Euro ausgestattet werden.

Ziel ist einerseits die Unterstützung kultureller Einrichtungen sowie der Anspruch, Jugendliche für Kultur vor Ort zu begeistern. Das Budget kann etwa für Bücher, Eintrittskarten für Museen, Kinofilme, Konzerte, Musikinstrumente, Noten, Theaterstücke oder Tonträger eingesetzt werden, so Steffen Kriegel.

Dazu erklärt die Stadt, es sei möglich, dass sich Kulturanbieter registrieren lassen können. Ein Testzugang sei bereits eingerichtet. Zudem sei vorgesehen, im Internet auf der Webseite www.kultur-in-luedenscheid.de Informationen zu verbreiten und Möglichkeiten wie Social-Media-Kanäle und den Verteiler für Kulturschaffende nutzbar zu machen.



Um junge Lüdenscheider über die Möglichkeiten des KulturPasses zu informieren, ist es nach Auskunft aus dem Rathaus denkbar, Jugendliche in den Jugendtreffs direkt anzusprechen. Außerdem sollen Flyer mit konkreten Informationen über die teilnehmenden Einrichtungen und ihre Angebote erstellt und in Schulen und Jugendtreffs verteilt werden.



„Die städtischen Kultureinrichtungen verfolgen die Entwicklung des KulturPasses sei Anfang des Jahres mit großem Interesse.“