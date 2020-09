Das ist der Hammer: 20.000 Dosen Bier werden am Wochenende verschenkt!

Lüdenscheid - Das ist der Hammer! 20.000 Dosen Lüdenscheider Lagerbier werden am Wochenende verschenkt! Und das ganz ohne Hintergedanken und Fallstricke!

Bevor ein Lüdenscheider sein Bier wegschüttet, verschenkt er es schon lieber. Nach diesem Motto planen das Lüdenscheider Stadtmarketing (LSM) und der Verein Willi & Söhne eine Aktion, die es in dieser Form in der Bergstadt noch nie gegeben hat: Sie werden am Wochenende gut 20 000 Dosen Lüdenscheid-Bier verschenken.

Zum Hintergrund: Das Jahr 2020 und der Ausfall nahezu aller Events wie dem „Burn the Fox“- und dem „Bautz“-Festival haben dazu geführt, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) des beliebten Lüdenscheider Premium Lagerbiers bald auslaufen wird.

Nun appellieren Stadtmarketing und „Willis“: „Unterstützt und besucht die Aktion am kommenden Samstag von 8 bis 14 Uhr auf dem Sternplatz und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr auf dem Flohmarkt am Bahnhof!“ Die Herausgabe, so heißt es weiter, erfolge idealerweise im praktischen 24er-Dosengebinde (6 Euro Pfand). Verschenkt werde in handelsunüblichen Mengen: „Wer viel will, kriegt viel.“ Für etwas größere gewünschte Abnahmemengen soll zudem gegen Kostenbeteiligung ein Lieferservice eingerichtet werden.

Matthias Czech von Willi & Söhne betont: „Dosenbier ist so gut konserviert, dass es noch weit über dem MHD genießbar ist. Neues Lüdenscheider Lager wird aktuell schon produziert!“

Der Umsatz aus dem Dosenpfand und aus gern gesehenen Spenden wird in das nächste Großprojekt der beiden Partner fließen: „Paint the Wall — Street-Art für Lüdenscheids Innenstadt“. Dabei werden im Oktober, wie Matthis Czech ankündigt, sechs hochkarätige Künstler sechs große Fassaden in der City verschönern. Das Ganze soll im Stil der „Lichtrouten“ organisiert werden und von Rahmenaktionen begleitet werden. Die Lüdenscheider sollen dann von Fassade zu Fassade spazieren können, um die Künstler bei ihrer Arbeit beobachten und schließlich die fertigen Kunstwerke betrachten können.

Mit dem Titel „Paint the Wall“ wollen LSM und „Willis“ auch sprachlich an die Erfolgs-Events „Walk the Line“ und „Burn the Fox“ anschließen. Die Bierverschenk-Aktion am Samstag und Sonntag läuft unter dem Titel „Dose für Dose“. Gemeint ist damit „Bierdose für Farbspraydose“.