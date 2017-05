Lüdenscheid beim Wohnungsbau unter NRW-Durchschnitt

Lüdenscheid - Beim Thema Wohnungsbau hinkt die Kreisstadt dem Landestrend offenbar deutlich hinterher. Das geht aus einer Mitteilung der Landesbausparkasse (LBS) hervor. Die LBS ist ein öffentlich-rechtliches Institut im Verband der Sparkassen-Finanzgruppe und betreut NRW-weit Anleger und Bauherren.

In Lüdenscheid wurde nach Angaben der LBS im vergangen Jahr der Bau von gerade einmal 45 Wohnungen genehmigt. Darin sind Unterkünfte in Wohnheimen nicht einberechnet. „Der größere Anteil neuer Wohnungen entsteht mit 27 Einheiten im Bereich der Ein- und Zweifamilienhäuser. Bei Mehrfamilien- und Reihenhäusern wurden sechs Baugenehmigungen erteilt“, sagt LBS-Gebietsleiter Mirko Wenzel. Weitere Wohnungen entstanden laut Wenzel durch An- und Umbau bestehender Gebäude.

Die Bautätigkeit liegt in Lüdenscheid demnach unter dem NRW-Schnitt: Landesweit, heißt es, entstünden 37 Wohnungen je 10 000 Einwohner, in Lüdenscheid sind es nur 20. In der LBS-Mitteilung heißt es weiter: „Bis aus einer Baugenehmigung bezugsfertiger Wohnraum wird, dauert es eine Zeit. Erfahrungsgemäß verstreichen bis zum Einzug beim Eigenheim zwischen sechs und zwölf Monaten, bei Geschosswohnungen beträgt dieser Zeitraum rund anderthalb Jahre.“