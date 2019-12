Vor Aldi: Lkw-Fahrer schaut in sein Führerhaus - und erwischt Unbekannten inflagranti

Auf dem Aldi-Parkplatz an der Bräuckenstraße machte der Lkw-Fahrer die überraschende Entdeckung in seinem Führerhaus.

Ein Auslieferungsfahrer einer Bäckerei schaute nachts auf einem Supermarkt-Parkplatz in Lüdenscheid in sein Führerhaus und entdeckte eine unbekannte Person. Er rief die Polizei.

Es ist eigentlich Routine. Früh morgens machen die Auslieferungsfahrer einer Bäckerei in Lüdenscheid ihre Tour entlang der Filialen. Auch an diesem Sonntagmorgen verlief zunächst alles ganz gewöhnlich.

Dann aber steuerte der Lkw-Fahrer seinen Truck - beladen mit Brot und Kuchen - auf den Parkplatz am Nahversorgungszentrum Bräuckenstraße in Lüdenscheid. Dort befinden sich neben der Bäckerei auch Rewe und Aldi.

Schreck für Lkw-Fahrer auf Aldi-Parkplatz in Lüdenscheid

Sofort begann der Lkw-Fahrer mit dem Ausladen der Ware. Gegen 4.15 Uhr bemerkte er dann, dass etwas nicht stimmte. Der Mann war gerade am Heck des Fahrzeugs beschäftigt, um Waren anzuliefern, als plötzlich die Tür seines Führerhauses offen stand.

Der Fahrer ging nach vorne. Vorsichtig näherte er sich der offen stehenden Fahrertür und blickte in sein Führerhaus. Der Schreck folgte auf dem Fuße. Im Innenraum des Fahrzeugs entdeckte er einen jungen Mann. Was er dort wollte, wurde nur kurze Zeit später deutlich.

Unbekannter junger Mann hatte Rucksack und Handy des Opfers in der Hand

Der Lkw-Fahrer schrie den jungen Mann an, der daraufhin aus dem Lieferfahrzeug ausstieg - in der Hand den Rucksack und das Handy des Opfers. Anschließend warf er das Handy unter das Führerhaus und lief die Bräuckenstraße ohne Beute hinauf.

Der Lkw-Fahrer alarmierte die Polizei in Lüdenscheid, die den jungen Mann im Rahmen einer Nahbereichsfahndung aber nicht mehr antreffen konnte. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Diebstahls. Die Beamten suchen nun Zeugen, die Angaben zum Täter machen können.

Polizei Lüdenscheid veröffentlicht Täterbeschreibung des Jugendlichen

Eine Täterbeschreibung liegt vor: Der Täter ist 16 bis 18 Jahre alt, blond und trug zur Tatzeit einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift. Hinweise werden erbeten unter Tel. 02351/90990.

