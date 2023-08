Lücken im freien WLAN-Netz in Lüdenscheid

Von: Fabian Paffendorf

Es gibt plötzlich Lücken im Gratis-WLAN-Netz in der Innenstadt. © dpa

Lüdenscheid – Gratis-WLAN ist in der Lüdenscheider Innenstadt plötzlich nicht mehr überall gegeben. Das Freifunknetz weist aktuell „Risse“ auf. Wo und wie die nun entstanden sind – und wie sie wieder zu beheben sein werden – ist nun Gegenstand einer Fehleranalyse, die die die Kooperationspartner bei dem Angebot beschäftigt.

Das Freifunknetz, die lückenlose Internet-Anbindung in der Lüdenscheider Innenstadt, ist ein gemeinsames Projekt von Lüdenscheider Stadtmarketing (LSM), Stadtwerken und der IT-Südwestfalen GmbH, das mehrere Jahre Anlauf benötigte, um richtig auf Touren zu kommen. Schließlich musste genügend Technik miteinander verbunden sein, um eine entsprechend benötigte Infrastruktur zu schaffen. Erstmals im Oktober 2015 verkündeten die Kooperationspartner, dass „Surfen – jederzeit und gratis“ in der Altstadt möglich sei.

Bis allerdings genügend Router und WLAN-Sender zusammenkommen sollten, die 1000 Endgeräte gleichzeitig mit dem Netz des Freifunks in der gesamten Lüdenscheider Innenstadt versorgen würden, dauerte es abermals sieben Jahre. Ein Jahr nachdem nun die komplette Abdeckung des Funknetzwerks verkündet werden konnte, sind erste Löcher im Netz zu beklagen.

Löcher im Netz müssen aufgespürt werden

LN-Leser wiesen zuletzt darauf hin, dass an einigen der Punkte, wo bisher eine Freifunknetz-Abdeckung bestand, seit einiger Zeit eben dies nicht mehr der Fall sei. Da wo in der Altstadt Gratis-WLAN vorhanden sein sollte, verbindet das Smartphone sich nicht mehr wie gewohnt. Wie LSM-Geschäftsführer Philip Nieland auf LN-Anfrage bestätigt, gibt es seit geraumer Zeit tatsächlich Probleme, deren Ursachen man aktuell auf den Grund gehe. Dass das sich jedoch als wahre Sisyphosaufgabe gestalte, liege an der Architektur des Freifunknetzes selbst.

„Es kann sein, dass einige der privaten Router, die ein offenes Signal sendeten und die früh ins Netz integriert waren, mittlerweile außer Betrieb gegangen sind“, erklärt Nieland. Die Kooperationspartner seien derzeit bemüht darum, etwaige Fehlerquellen im Gesamtnetz auszumachen, um die Probleme beheben zu können. Auch Andreas Köster, Sprecher der Stadtwerke Lüdenscheid, erklärt, dass man gemeinsam analysiere, auf welchen Ursachen die Ausfälle im Netz basierten. Aufgrund der technischen Architektur, die auf einer hohen Anzahl von Routern und Knotenpunkten beruhe, gestalte sich die Recherche ebenso schwierig wie auch langwierig. Sobald eine Lösung des Problems gefunden sei, wolle man darüber informieren.