Mit den Lucky Frogs zum Tanz in den Mai

Die Lucky Frogs spielen zum Tanz in den Mai in der Altdeutschen Bierstube.

Lüdenscheid - „Wenn die Frösche auf die Bühne hüpfen, ist beste Musik-Unterhaltung mit einem ganz eigenen Sound garantiert“, heißt es in einer Einladung zum Tanz in den Mai.

Unplugged mit Akustik-Gitarren, aber trotzdem druckvoll präsentieren Sänger Christian Teske und die fünf Musiker ihre Songs. Die Lucky Frogs versprechen für den 30. April in der Altdeutschen Bierstube bekannte Songs in einem neuen Gewand, viel Spaß und eine tolle Atmosphäre.

Sie haben für jeden Musikgeschmack etwas im Programm und spielen Klassiker der Musikgeschichte und aktuelle Chart-Hits: von Elvis Presley bis Ed Sheeran, von AC/DC bis Take That.

Dete Maerschalk und Olaf Essing an den Akustik-Gitarren, Mike Jordan am Bass, Jan Exner an der Orgel und Stephan Masloff an den Drums mischen diverse Musikstile zum besonderen „Frog’n’Roll“-Sound. Mit dabei ist auch Gast-Sängerin Patrizia Camassa, die mit Christian Teske für gefühlvolle und rockige Duette sorgt.

Einlass ist ab 20 Uhr, Konzertbeginn ab 21 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro. Karten gibt es nur an der Abendkasse.