Lotto-Gewinn frisst kleine Rente auf - Mann verliert all sein Geld

Lüdenscheid - Ein Lotto-"Gewinner" aus Lüdenscheid hat all sein Geld verloren. Doch er glaubt immer noch an das große Glück. "Eine tragische Geschichte", kommentiert ein Polizeisprecher.

Für die Polizei ist der Mann kein Unbekannter. Seit er vor einigen Wochen die Nachricht vom vermeintlichen Lotto-Gewinn erhalten hat, lässt er sich durch nichts und niemanden abbringen. Er will endlich seinen am Telefon versprochenen Lotto-Gewinn erhalten. Dafür gibt er sogar sein letztes Hemd.

Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wie die Polizei aus dem Märkischen Kreis mitteilte, hat der Mann entgegen aller Warnungen der Polizei in der Hoffnung auf den großen Gewinn doch wieder Geld in den Kosovo überwiesen. So war es ihm am Telefon von dem Anrufer befohlen worden, um den Lotto-Gewinn endlich zu erhalten.

Lotto-Gewinn von 80.000 Euro in Aussicht gestellt - doch der kam nie an

Die Betrüger versprechen ihm seit Wochen einen Gewinn von 80.000 Euro. Weil der Mann nur über eine kleine Rente verfügt, vereinbarte er mit dem Anrufer eine Ratenzahlung mit insgesamt fünf Raten über einen jeweils dreistelligen Betrag. Die letzte Rate konnte jedoch nicht überwiesen werden, da das Konto leer war. All sein Geld ist verloren.

In den vergangenen Wochen war der Mann, der bereits zuvor zwei Mal auf Gewinnspiel-Betrüger hereingefallen war, mehrfach auf die Polizei getroffen. Zeugen wie Bekannte oder Bankmitarbeiter hatten die Polizei wegen des verhinderten Lotto-Gewinners informiert.

Vermeintlicher Lotto-Gewinner ist für die Polizei kein Unbekannter

Gebetsmühlenartig hatten die Beamten auf den Mann eingeredet, um ihm deutlich zu machen,dass es nie einen Lotto-Gewinn geben wird. Es half alles nichts. Ein Polizeisprecher sprach von einer "hochtragischen Geschichte", da der Mann nur über eine kleine Rente verfügt und all sein Geld an Betrüger überweist.

Weitere Fälle von Gewinnspielbetrug im Märkischen Kreis

Es sei ein Beispiel dafür, dass man die Raffinesse der Täter niemals unterschätzen dürfe, sagt Polizeisprecher Christof Hüls. Er führte weitere Beispiele der vergangenen Tage aus dem Märkischen Kreis an:

Im Fall eines 81-jährigen Plettenbergers spielten sich zwei Täter den Ball zu und telefonierten zwischen Samstagmorgen und Dienstagnachmittag mehrmals mit dem alten Herrn. Sie überraschten ihn mit der freudigen Botschaft über einen Gewinn. Um den zu erhalten, müsse er Geldwertkarten erwerben und die Code-Nummern am Telefon durchgeben. Mehrmals kaufte der Senior Code-Karten nach und gab die Nummern durch.

Dringende Warnung der Polizei MK: Alles nur Betrug!

Die Polizei warnt immer wieder und immer verzweifelter:

Fast täglich melden sich im Märkischen Kreis Betrüger am Telefon - meistens bei Senioren . Mal geben sie sich als Polizeibeamte aus, mal als Enkel oder Freundin. Oder sie versprechen hohe Gewinne. Die Betrüger gehen dabei so geschickt vor, dass selbst vorgewarnte Senioren den Anrufern Glauben schenken. Es bleibt oft nicht bei einem Anruf. Opfer, die einmal an der Angel sind, werden nicht wieder losgelassen.

, noch Schmuck oder andere Wertsachen in Verwahrung. Betrüger suchen oft in den üblichen Telefonverzeichnissen nach älter klingenden Vornamen. Wer seinen Vornamen im Telefonbuch abkürzt und seine Adresse weglässt, der verringert die Gefahr solcher betrügerischen Anrufe. Bekannte oder Verwandte kennen die Nummer ohnehin.

Die Polizei bittet: Angehörige oder Nachbarn sollten ihre älteren Verwandten und Mitbürger darauf hinweisen.

