Nur Ärger mit Lotto-Gewinn: Dringende Warnung an alle „Gewinner“

Ein Mann aus Lüdenscheid glaubte bis zuletzt an das große Glück. Auch von Bankmitarbeitern und Polizisten ließ er sich nicht überzeugen. Doch jetzt ist klar: Aus dem versprochenen Lotto-Gewinn wird nichts. Die Polizei MK spricht eine dringende Warnung an alle „Gewinner" aus.

Ein Mann aus Lüdenscheid glaubt fest daran, dass er bei einem Lotto gewonnen

Bankmitarbeiter und Polizisten können ihn zunächst nicht überzeugen

Angesichts des aktuellen Falls spricht die Polizei MK eine dringende Warnung aus

Verschiedene Glücksboten riefen den Mann aus Lüdenscheid am Mittwoch und Donnerstag an. Er habe bei einem Gewinnspiel mitgemacht und eine fünfstellige Bargeld-Summe gewonnen. Dabei traten die Anrufer so überzeugend auf, dass der Mann sich nichts dabei dachte, als er für den Erhalt des Lotto-Gewinns eine vierstellige Summe an Gebühren überweisen sollte. Beim Besuch seiner Hausbank schöpften die Mitarbeiter jedoch Verdacht und riefen die Polizei.

Traum vom Lotto-Gewinn für Mann aus Lüdenscheid endet in einer Bank

Doch statt Dankbarkeit schlug den aufmerksamen Bankmitarbeitern und den Polizisten erst einmal Argwohn entgegen. Erst nach langem Zureden und vielen Erklärungen ließ er sich überzeugen, dass es sich um den Versuch eines Gewinnspielbetrugs handelte. Schließlich nahmen die Beamten seine Anzeige auf.

Mann aus Lüdenscheid war schon einmal ein „Gewinner" - das wurde teuer

Dabei hätte es der „Glückspilz" eigentlich besser wissen müssen. Wie im Verlauf des Gesprächs mit der Kriminalpolizei herauskam, hatte der Mann vor vier Wochen schon einmal eine telefonische „Gewinnbenachrichtigung“ bekommen. Im Auftrag der Betrüger hatte er Guthabenkarten gekauft und gab den Tätern die Codes durch. Von einem Gewinn hat er seitdem nichts mehr gehört.

Polizei MK spricht dringende Warnung vor Betrügern aus

Für die Polizei im Märkischen Kreis ein alt bekanntes Muster. Der Ablauf im aktuellen Fall in Lüdenscheid zeige: „Wer einmal auf Betrüger hereingefallen ist, darf sich keinesfalls sicher fühlen vor weiteren Betrugsversuchen“, schreibt die Polizei MK. Deshalb gelten weiter die dringenden Warnungen der Polizei.

Gewinnversprechen am Telefon: Selbst vorgewarnte Senioren fallen drauf rein

Solche betrügerischen Anrufe kommen täglich mehrfach vor im Märkischen Kreis. Betrüger wählen oft Senioren aus. Auch im aktuellen Fall war der „Gewinner“ 84 Jahre alt. Die Unbekannten geben sich mal als falsche Polizeibeamte aus, mal als Enkel oder Freundin. Oder sie versprechen hohe Gewinne, obwohl die Opfer an keinem Gewinnspiel teilgenommen haben. Die Betrüger gehen dabei so geschickt vor, dass selbst vorgewarnte Senioren den Anrufern Glauben schenken.

Die Polizei MK stellt klar: Seriöse Gewinnspiel-Veranstalter verlangen keine „Gebühren“ - erst recht keine Zahlungen über internationale Zahlungsdienste, die das Geld in anonyme Kanäle fließen lässt. Also: Nicht zahlen! Keine Rückrufe bei kostenpflichtigen Nummern! Weitere Tipps der Polizei:

Fragen Sie gezielt nach Namen, Veranstalter und Adresse des Verantwortlichen sowie der Art des Gewinnspiels.

Im Zweifel sollten sich Senioren mit Nachbarn oder Verwandten besprechen und Rat holen.

Geben Sie keine persönlichen Informationen preis, zum Beispiel über Vermögensverhältnisse oder Kontonummern!

Betrüger suchen oft in den üblichen Telefonverzeichnissen nach älter klingenden Vornamen. Wer seinen Vornamen im Telefonbuch abkürzt und seine Adresse weglässt, der verringert die Gefahr solcher betrügerischen Anrufe. Bekannte oder Verwandte kennen die Nummer ohnehin.

Trotz aller Warnungen kommt es immer wieder zu haarsträubenden Geschichten im Märkischen Kreis. Im Oktober lösten Betrugsopfer ihre Konten auf - und warfen das Geld tatsächlich aus dem Fenster. Ein Mann aus Lüdenscheid glaubte ebenfalls an den großen Lotto-Gewinn und verlor viel Geld. Die Polizei sagt auch: Nur wer Lotto spielt oder an einem Gewinnspiel teilnimmt, kann auch gewinnen. Die Inhaberin eines Lottogeschäfts im Märkischen Kreis hat die Nase voll von Kunden, die die Maskenpflicht ignorieren.

