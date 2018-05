"Lost places" bergen gelegentlich Gefahren 

Lüdenscheid - „Lost places“ (vergessene Orte) haben in der Fotografie einen hohen Stellenwert. Und damit stand das Thema für „Blende 2018“ fest. Einmal mehr beteiligt sich unsere Zeitung an dem Fotowettbewerb „Blende“ in Zusammenarbeit mit „Prophoto“ in Frankfurt.

In der ersten Runde von „Blende 2018“ konkurrieren die Zeitungsleser untereinander. Die von den mehr als 50 teilnehmenden Zeitungen prämierten Aufnahmen gehen im Herbst an die Prophoto GmbH zur bundesweiten Endausscheidung. Hier tagt im Dezember die Jury und ermittelt die Sieger von „Blende 2018“, die dann im neuen Jahr bekannt gegeben werden. Eine Teilnahme an Europas beliebtestem Contest für alle Fotobegeisterten, so heißt es seitens der Prophoto GmbH, ist nur über eine Tageszeitung möglich, die „Blende 2018“ für ihre Leser ausschreibt.

Auf regionaler Ebene zeichnet unsere Zeitung die drei besten Bilder mit 200, 100 oder 50 Euro, Medaillen und Urkunden aus. 133 weitere Preise im Gesamtwert von mehr als 40 000 Euro werden auf Bundesebene vergeben. Was wir suchen, sind keine „ollen Kamellen“, die Fotografen bei Bedarf aus irgendeiner Schublade holen. Wir möchten, dass unsere Teilnehmer aktiv werden und – möglichst vor Ort – verlassene Orte aufspürten. Einfallsreichtum und die gekonnte Inszenierung sind Trumpf.

Ein fotografisches Auge und eine kluge Idee sind auf regionaler Ebene allemal mehr wert als der gekonnte Umgang mit diversen Fotobearbeitungsprogrammen. Angenommen werden bis zu drei Papierbilder pro Teilnehmer in einer Größe bis maximal Din-A-4, schwarz-weiß oder farbig. Die Fotos können in einer dem MZV angeschlossenen Geschäftsstelle abgegeben werden oder im Medienhaus der Lüdenscheider Nachrichten an der Schillerstraße 20, 58511 Lüdenscheid. Verlassene Orte bergen gelegentlich Gefahren. Dazu zählen vor allem einsturzgefährdete Bauwerke, Gefahrstoffe, nicht isolierte Stromquellen und morsche Bretter. Bei Wasserpfützen ist die Tiefe meist nicht abschätzbar.

Man sollte bei seinen Erkundungen mit Bedacht vorgehen und sich nicht in Gefahr bringen. Steht die Location, muss der Besitzer mit ins Boot geholt und über das Vorhaben informiert werden. Handelt es sich um geschützte Anlagen, bedarf es durchaus auch mal einer schriftlichen Genehmigung. Einsendeschluss ist der 22. September.

Teilnahmeberechtigt sind Fotoamateure. Teilnehmer unter 14 Jahren benötigen eine Einwilligung ihrer Erziehungsberechtigten. Jeder Teilnehmer kann bis zu drei Papierbilder in Farbe oder Schwarzweiß einsenden. Auf der Rückseite müssen der volle Name des Teilnehmers und dessen Anschrift sowie Telefonnummer für eventuelle Rückfragen vermerkt sein. Ein Bildtitel ist gewünscht, ebenso Angaben, wo das Bild aufgenommen wurde und was es zeigt. Mit der Teilnahme an „Blende“ erklären sich die Teilnehmer mit der honorarfreien Veröffentlichung ihrer im Rahmen des Wettbewerbs eingereichten Fotos sowie der Nennung ihres vollen Namens einverstanden. Die erforderlichen Rechte müssen beim Teilnehmer liegen, die kompletten Teilnahmebedingungen findet man unter https://www.prophoto-online.de/blende-fotowettbewerb/teilnahmebedingungen.