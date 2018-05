Fotowettbewerb "Blende": Raum für Schönheit und Kritik

Lüdenscheid - Das neue „Blende“-Thema steht fest: Für 2018 suchen wir „Lost Places – Verlassene Orte“, unter Fotobegeisterten ein absolut angesagtes Motiv.

Faszinierend, wie sich die Amateurfotografie in den zurückliegenden Jahren mit den wachsenden technischen Möglichkeiten weiterentwickelt hat und mit welcher Perfektion es Anwender verstehen, diese für sich zu nutzen. Man spüre bei jeder einzelnen Bildeinsendung den hohen Stellenwert, den „Blende“ bei den Teilnehmern einnimmt. So urteilte die bundesweite „Blende“-Jury über die Bilderflut des letzten Jahres.

Die Motivpalette ist reich, und das macht das Blende 2018-Thema, das nicht nur Raum für Schönheit, sondern auch für Kritik lässt, so abwechslungsreich. Ab sofort heißt es wieder „Blende auf“ – diesmal für Orte, die vor langer Zeit schon verlassen wurden. Die Zeit anhalten zu können, das ist die Stärke der Fotografie. Wer sich den „Lost Places– Verlassene Orte“ stellt, der hält nicht nur die Zeit an, sondern entführt in die Vergangenheit. Dieser Blick erzählt kleine, aber auch ganz große Geschichten.

Aber: Auch, wenn sich um das ausgewählte Gebäude kein Zaun befindet, Türen und Fenster offen stehen, so bedeutet das noch lange nicht, eintreten zu dürfen. Auch wenn diese Orte verlassen sind, so haben sie Besitzer, die ihr Einverständnis geben müssen.

In der ersten Runde von „Blende 2018“ konkurrieren unsere Zeitungsleser untereinander. Die von unserer Zeitung und allen anderen teilnehmenden „Blende“-Redaktionen prämierten Aufnahmen werden im Herbst an Prophoto zur bundesweiten Endausscheidung weitergereicht. Dort tagt im Dezember die Jury und ermittelt die Sieger von „Blende 2018“, die dann im neuen Jahr bekannt gegeben werden.

Bis zum 22. September (Samstag) sammelt unsere Zeitung die Fotografien unserer Leser. Danach entscheidet eine Jury, welche drei Bilder zu unserem Partner Prophoto nach Frankfurt weitergeleitet werden. Auf regionaler Ebene zeichnen wir die drei besten Bilder mit 200, 100 oder 50 Euro, Medaillen und Urkunden aus. Prophoto in Frankfurt übernimmt dann die bundesweite Endausscheidung. 133 Preise im Gesamtwert von mehr als 40 000 Euro werden von Prophoto vergeben.

Die Fotos können ab sofort in einer dem Märkischen Zeitungsverlag angeschlossenen Geschäftsstelle abgegeben werden und natürlich im Medienhaus der Lüdenscheider Nachrichten an der Schillerstraße.