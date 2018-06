Raum für Schönheit und Kritik

Lüdenscheid - „Lost places“ (verlassene Orte) – so lautet unser Thema zur 44. Runde von Deutschlands größtem Fotowettbewerb „Blende 2018“, die bundesweite Gemeinschaftsaktion von Tageszeitungen aus dem gesamten Bundesgebiet und Prophoto in Frankfurt. Verlassene Orte als Fotoobjekte sind nicht nur absolut angesagt, sondern garantieren einen breiten Fundus an Motiven, wie wir an den bereits eingesendeten Motiven schon erkennen können.

Bauten wie Wohnhäuser, Krankenhäuser oder auch Industrieanlagen sind nur ein Aspekt. Stillgelegte Gärten, Friedhöfe oder auch der umgekippte Liegestuhl am Strand, die verrottende Gartenbank, das vermoderte Sitzplätzchen oder die für den Sperrmüll bereitgestellte Couch – die Motivpalette ist reich, und das macht unser Blende 2018-Thema, das nicht nur Raum für Schönheit, sondern auch für Kritik lässt, so abwechslungsreich.

Im Medienhaus der LN an der Schillerstraße sind bereits jede Menge Fotografien verlassener Orte in und um Lüdenscheid eingegangen. Denn es lohnt sich auch in diesem Jahr wieder, sich dem fotografischen Wettstreit und der Herausforderung zu stellen. Blende ist der Fotowettbewerb mit den zwei Gewinnchancen. Für die bundesweite Endausscheidung von Blende 2018 werden die Förderer erneut Preise im Wert von um die 40 000 Euro zur Verfügung stellen. So mancher Preis ging in den letzten Jahren in den Kreis.

In der ersten Runde von „Blende 2018“ konkurrieren die Zeitungsleser untereinander. Die von den mehr als 50 bundesweit teilnehmenden Zeitungen prämierten Aufnahmen gehen im Herbst an Prophoto zur bundesweiten Endausscheidung. Hier tagt im Dezember die Jury und ermittelt die Sieger von „Blende 2018“, die dann im neuen Jahr bekannt gegeben werden. Eine Teilnahme an Europas beliebtestem Contest für alle Fotobegeisterten, so heißt es seitens Prophoto, ist nur über eine Tageszeitung möglich, die „Blende 2018“ für ihre Leser ausschreibt.

Auf regionaler Ebene zeichnet unsere Zeitung die drei besten Bilder mit 200, 100 oder 50 Euro, Medaillen und Urkunden aus. 133 weitere Preise im Gesamtwert von mehr als 40 000 Euro werden auf Bundesebene vergeben. Was wir suchen, sind keine „ollen Kamellen“, die Fotografen bei Bedarf aus irgendeiner Schublade holen. Wir möchten, dass unsere Teilnehmer aktiv werden und – möglichst vor Ort – verlassene Orte aufspürten. Einfallsreichtum und die gekonnte Inszenierung sind Trumpf. Ein fotografisches Auge und eine kluge Idee sind auf regionaler Ebene allemal mehr wert als der gekonnte Umgang mit diversen Fotobearbeitungsprogrammen. Wir wünschen uns eindringliche Fotografien, möglichst jenseits des Alltäglichen.

Doch das Ablichten verlassenen Orte erfordert Regeln: Gewaltsames Eindringen wird unter Urbexern (Erkunder von verlassenen Orten) nicht toleriert – wenn das Gebäude zu ist, dann bleibt es das auch für Lost-Places-Fotografen. Vandalismus, in welcher Form auch immer, ist nicht zu tolerieren. Müllentsorgung ist ebenso ein Tabu wie Graffiti zu hinterlassen. Leider halten sich nicht alle an diese Regeln, weshalb die Koordinaten der entdeckten Orte vielfach geheim bleiben. Angenommen werden bis zu drei Papierbilder pro Teilnehmer in einer Größe bis maximal Din-A-4, schwarz-weiß oder farbig. Die Fotos können in einer dem MZV angeschlossenen Geschäftsstelle abgegeben werden oder im Medienhaus der LN an der Schillerstraße 20, 58511 Lüdenscheid. Einsendeschluss ist der 22. September.