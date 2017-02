Staberger Gymnasien feiern im Festsaal Hohe Steinert

„Lost in the Night“ war das Motto der Stufenparty.

Lüdenscheid - Die Abiturienten des Jahrgangs 2017 der beiden Staberger Gymnasien organisierten am Samstag an der Hohen Steinert unter dem Motto „Lost in the Night“ wieder eine Abiparty.

Schon früh strömten die Jugendlichen in den Festsaal, wo sie ein attraktives Programm erwartete, das ein Partykommitee mit acht Schülerinnen und Schülern auf die Beine gestellt hatte.

Im Mittelpunkt stand dabei natürlich die Musik, für die an diesem Abend die DJs Z-Abel, Forehead und Sun D zuständig waren. DJ Z-Abel gab den Einheizer und sorgte bis 22 Uhr für Stimmung, die anderen beiden Akteure an den Turntables wechselten sich bis zum Ende der Party ab.

Eine erstklassige Licht- und Soundtechnik tat an diesem Abend ein übriges, um die zahlreich erschienenen Party-Gäste in Feierlaune zu versetzen und den Abend ebenso wie die zuvor bereits vom Abi-Jahrgang 2017 organisierte Party „Glow“ zu einem Erfolg werden zu lassen. An eine kraftvolle Nebelanlage, die die aufwändigen Lichteffekte bestens zur Geltung brachte und für eine gute Atmosphäre auf der Tanzfläche sorgte, hatten die Organisatoren ebenfalls gedacht.

Knicklichter, Partyeis und Freibier

Um die gute Stimmung noch zu steigern, konnten die Party-Gäste nicht nur bunt-leuchtende Knicklichter erwerben, sondern unter anderem auch das beliebte Partyeis „Suck it“, bei dem es sich um gefrorene Cocktails zum lutschen handelt. Ferner erhielten die Gäste Freibier zum Party-Start sowie noch günstigere Getränkepreise als ohnehin schon im Rahmen einer Happy-Hour von 23 bis 24 Uhr.

Bei mehreren Gewinnspielen hatten die Party-Gäste zudem die Möglichkeit, tolle Preise abzustauben. Während Krugmann-Shots und Vorverkaufskarten für die Veranstaltung bereits im Vorfeld verlost worden waren, wurden während der Party noch eine Xbox One sowie eine Virtual-Reality-Brille verlost. Bei so viel Programm und Unterhaltung füllte sich die Festhalle schnell und die Party dauerte bis in die frühen Morgenstunden an.