Loriots Herren baden jetzt im „Schiller’s“

Zwei „Herren im Bad“ auf Reisen: Forum-Eigentümer Saleh Younis hat das Wannen-Objekt an „Schiller’s“-Betreiber Marcus verkauft. Jetzt steht’s dort im Gastraum.

Lüdenscheid - Letzlich ging alles ganz schnell: Die „Herren im Bad“ baden jetzt immer noch öffentlich, aber gleichwohl etwas intimer als im Forum. Dessen Eigentümer Saleh Younis hat das Objekt kurzerhand an Marcus Nierhoff verkauft. Der wiederum betreibt das „Schiller’s“ an der Ecke Schillerstraße/Freiherr-vom Stein-Straße. Dort, am Fenster im Gastraum, hat die Wanne, lustig dekoriert, nun eine neue Bleibe gefunden.

„Wir fanden das passender, es hier aufzustellen“, sagte dazu gestern Marcus Nierhoff. Er hat sich das Objekt sozusagen als vorgezogenes Geschenk zum zehnten Geburtstag des „Schiller’s“ im März gegönnt.

Damit haben die anderen Interessenten das Nachsehen. Der Brügger Galerist Detlev Kümmel war der erste, der sich spontan gemeldet hatte. Ein paar Privatleute und auch das Stern-Center hätten die Skulptur gerne aufgestellt. Dass die nun weiterhin im Zentrum und damit öffentlich zu sehen ist, dürfte im Sinne von Barbara Kopietz-Dette sein, die die Skulptur mit ihrem inzwischen verstorbenen Mann 2006 mit der Auflage gestiftet hatte.