Lokale Inzidenz über 50: Lüdenscheid ist Corona-Hotspot

Nachdem auch am Wochenende 27 weitere Neuinfektionen in der Stadt Lüdenscheid gemeldet wurden, überschritt die lokale Sieben-Tage-Inzidenz in Lüdenscheid erstmals die kritische Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Formal hat es keine Auswirkungen.

Die Stadt Lüdenscheid ist inzwischen Corona-Hotspot und die Stadt mit den meisten akut Infizierten. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt hier über 50 und damit in der Gefährdungsstufe 2. Allein in den vergangenen sieben Tagen wurden in Lüdenscheid 52 Neuinfektionen gezählt. Bezogen auf die Bevölkerung entspricht das in Lüdenscheid einem Inzidenzwert von 70. Allerdings wird die Corona-Lage und -Inzidenz kreisweit betrachtet. Die lokale Inzidenz über 50 in Lüdenscheid hat daher zunächst keine Auswirkungen.

Die neuen, verschärften Coronaschutzbestimmungen, die nach dem kreisweiten Überschreiten des Schwellenwerts von Inzidenz 35 eingeführt wurden, gelten damit ab morgen (20. Oktober) auch in Lüdenscheid. Das bedeutet:

Veranstaltungen und Versammlungen sowie Kongresse mit mehr als 1.000 Personen sind unzulässig .

. An Festen aus herausragendem Anlass außerhalb einer Wohnung dürfen höchstens 25 Personen teilnehmen.

teilnehmen. Die Maskenpflicht gilt auch am Sitz- oder Stehplatz bei Konzerten, Aufführungen, sonstigen Veranstaltungen und Versammlungen in geschlossenen Räumen sowie für Zuschauer bei Sportveranstaltungen .

gilt auch am Sitz- oder Stehplatz bei Konzerten, Aufführungen, sonstigen Veranstaltungen und Versammlungen in geschlossenen Räumen sowie für . Die Maskenpflicht gilt auch in regelmäßig stark frequentierten Außenbereichen wie Fußgängerzonen , in denen der Mindestabstand kaum einzuhalten ist. Wo genau das vor Ort ist, legen die Kommunen ausdrücklich fest.

, in denen der Mindestabstand kaum einzuhalten ist. Wo genau das vor Ort ist, legen die Kommunen ausdrücklich fest. Die Kommunen können in Abstimmung mit dem Landeszentrum Gesundheit, dem Gesundheitsministerium und der Bezirksregierung weitere Schutzmaßnahmen wie eine Sperrstunde für gastronomische Einrichtungen anordnen. Verpflichtend ist die Einführung nicht. Auch das überlässt der Kreis den Kommunen.

Coronavirus: Lüdenscheid hat den zweiten Inzidenz-Schwellenwert überschritten

27 Neuinfektionen gab es am Wochenende allein in Lüdenscheid. Wo genau sich die meisten ansteckten, ist noch nicht bekannt. Die Stadt Lüdenscheid will noch am Montag eine eigene lokale Allgemeinverfügung erlassen. Erwartet wird unter anderem, dass die erst in der Vorwoche aufgehobene Maskenpflicht auf dem gesamten Wochenmarkt wieder eingeführt wird.

Die weiteren 27 neuen Fälle am Wochenende verteilen sich auf Altena (+1), Halver (+2), Iserlohn (+4), Kierspe (+6), Meinerzhagen (+1), Menden (+3), Nachrodt-Wiblingwerde (+1), Plettenberg (+5), Schalksmühle (+1) und Werdohl (+3). In Lüdenscheid gab es auch in den Herbstferien einen Corona-Fall an einer Schule. Die aktuelle Corona-Lage im MK fassen wir in unserem Newsticker zusammen.