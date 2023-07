Lokale Geschichten und Weltgeschehen: Geschichtlicher Sammelband von Dr. Dietmar Simon

Ein Buch über Kirchturmpolitik und epochalen Wandel. © Dr. Dietmar Simon

Lüdenscheid – Es liegt nicht auf dem Stapel mit der leichten Urlaubslektüre, aber dafür ist es auch nicht gedacht: Das neue Buch von Dr. Dietmar Simon – „Konflikte Krisen Krieg“ – ist schon im lokalen Buchhandel aufgebaut. Denn der in diesen krisengeschüttelten Zeiten allgemein klingende Titel hat direkten Bezug zur Stadt und ihren Menschen. „Lokal- und Regionalgeschichte hat oft einen heimattümelnden Ruf“, sagt der Autor: „Das ist es aber nicht.“ Im Gegenteil: Gut recherchierte Fakten zu Geschehnissen und Lebensläufen vor Ort trügen viel zum Verständnis weltpolitischer Entwicklungen und ihrer Auswirkungen auf den Alltag bei. „Die lokale Geschichtsschreibung liefert für den Blick von oben sehr vieles dazu“, sagt er. Umgekehrt gelte: „Man muss die Gesamtzusammenhänge kennen, um ins Kleine zu blicken.“

Und das tut der Historiker mit Vergnügen und mit der ihm eigenen Akribie. „An dem Buch habe ich 35 Jahre gearbeitet“, erzählt er und schmunzelt. Keine große Zeitspanne, wenn man auf Jahrhunderte schaut. Aber eine durchaus wesentliche Zeitspanne für ein Forscherleben. Es beginnt 1988 mit einem Blick des damals 24-jährigen Geschichtsstudenten auf die Revolution vom November 1918. Diese Veröffentlichung findet sich in dem Sammelband wieder, mit dem Dr. Simon fast 100 Jahre durchstreift. Er hat Texte zusammengestellt, die bereits an anderer Stelle erschienen sind, hat sie überarbeitet, die Rechtschreibung aktualisiert, „am Apparat gekürzt“, also die Fußnoten gestrafft. Die Texte sollten lesbar bleiben: „Unsere Publikationen sind ja nicht für den Elfenbeinturm gedacht.“

Archivarbeit bringt Neues hervor

Trotzdem ist der Turmblick, den erst die Zusammenstellung ermöglicht, ein Gewinn. Er lässt Zusammenhänge erkennen, Ursachen und Wirkungen. Die Überarbeitung hat Neues zutage gefördert, vor allem bei den rund 200 Abbildungen. „Etwa die Hälfte ist bekannt, aber die andere Hälfte hat noch nie einer gesehen, die sind neu dazugekommen.“ Sorgfältige Archivarbeit füllt und illustriert rund 300 Seiten. Das Titelbild ist eine Reminiszenz an ein LP-Cover von 1981, ein kleines Stück persönliche Erinnerung, als „Red Skies over Paradise“ schon mal eine Stadtsilhouette in blutrotes Licht tauchten. Geschichte besteht aus vielen Geschichten.

Der Erste Weltkrieg, die Hyperinflation 1923 im Krisenjahr der Weimarer Republik, die Entstehung des Ehrenmals, im Nachhinein als „Schicksalsjahre“ definierte Zeiten wie 1968 – das alles folgt einer Chronologie, die fortgeschrieben werden könnte. Die Ideen, was es noch zu erforschen gibt, gehen ihm nicht aus. Wie es war, als die DDR nach Lüdenscheid kam, zum Beispiel. Den Mauerfall hat er nur am Fernseher erlebt, weil er mit seinem Dissertationsprojekt beschäftigt war. So kann’s gehen, wenn epochale Ereignisse mit dem Alltag kollidieren, der seine eigenen Prioritäten setzt. Erst der Abstand lässt das Ausmaß erkennen.

Schicksale berühren

Kern des Buches, das der Geschichts- und Heimatverein (GHV) in einer Auflage von 300 Exemplaren herausgebracht hat, sind die sehr persönlichen, gesammelten Erinnerungen von Lüdenscheidern an das Kriegsende im April ‘45. Auf das vergriffene Buch sei der GHV immer wieder angesprochen worden, so Dr. Simon. Nun ist ein Vertiefen in jene Wochen der Auflösung, der Wirren, der Lebensgefahr und des Aufbäumens Einzelner wieder möglich. Die persönlichen Schicksale sind es, die berühren. Es fand vor der eigenen Haustür statt, nur in einem anderen Leben. Es hätten Nachbarn sein können, die Straßen sind vertraut, manche Gebäude stehen bis heute. Es sind Geschichten von Menschen, die man womöglich noch kannte. Geschichten von Selbstlosen oder Selbstsüchtigen, von Erfolg und Versagen. Dabei zu verstehen, was passiert ist – das alles verspinnt sich zu dem roten Faden, der sich durch die Zeiten zieht, und aus dem am Ende eben auch Lokalgeschichte gestrickt wird.

Der sachkundige „Blick ins Kleine“, ins Leben rund um den Kirchturm, beginnt mit einem kaisertreuen, „aufrechten Staatsdiener“, mit August Selbach, der ab Juni 1874 bis 1896 Lüdenscheider Bürgermeister war. In dieser Eigenschaft ließ er sich unter anderem auf einen „merkwürdigen Zweikampf“ mit einem der frühen Protagonisten der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung ein, dem „roten Sauerländer“ Franz Iserloh. Briefe, Personalakten, Zeitungsberichte oder schriftlich überlieferte Erinnerungen sind einige der Quellen, aus denen Dr. Simon schöpft. Den exemplarischen Konflikt beschreibt er anhand der so unterschiedlichen Charaktere, über die genaue Recherche ein Urteil erlaubt. Sie stehen für den Zusammenprall von „Tradition und Moderne, von Situiertheit und Krise, von bürgerlicher Ordnung und jugendlichem Aufbruch“. Für das, was den bevorstehenden epochalen Wandel vorwegnahm. Epochal und lokal – das ist auch so eine Paarung, die Folgen haben kann, aber nicht muss. Manchmal versanden große Ideen auch einfach im Kleinstädtischen, wie Simon am Beispiel der „Lüdenscheider APO“ und der 68er-Akteure in der Stadt belegt.

Ob man aus Geschichte lernen kann, ist angesichts des daueraktuellen Buchtitels eine Frage, die der Laie kopfschüttelnd beantworten mag. Der Historiker sieht es differenzierter: „Man braucht ein historisches Bewusstsein, um für die Gegenwart lernen zu können und dadurch auch einen besseren Blick auf die Zukunft zu erhalten.“ Derweil geht die Geschichte weiter.

Dietmar Simon, „Konflikte Krisen Krieg“, Herausgeber: GHV Lüdenscheid, ISBN 978-3-9813325-7-5, 25 Euro.

Dr. Dietmar Simon an historischem Ort: Hier, am Aufgang zum Kirchplatz, fand 1917 die „Glockenabschiedsfeier“ statt. © nougrigat