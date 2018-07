Junge wirft Gegenstand von Brücke herab - und trifft Auto

Lüdenscheid - Das hätte furchtbare Konsequenzen haben können: Ein Junge warf einen Gegenstand von einer Brücke herab und traf die Motorhaube eines Autos.

Einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vermeldet die Lüdenscheider Polizei: Ein 38-jähriger Autofahrer war am Freitag in seinem Auto mit seiner Tochter auf der Lösenbacher Landstraße unterwegs.

Als er unter einer Brücke hindurchfuhr, warf ein minderjähriger Junge einen Gegenstand von oben herab. Dieser traf die Motorhaube und beschädigte sie. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Junge lief nach dem Vorfall weg. Den Schaden schätzt die Polizei auf 2.500 Euro.