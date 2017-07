Löschzug Stadtmitte: Zwei Tage Party am Gerätehaus

Das Team des Löschzuges Stadtmitte ist seit Montag intensiv mit dem Aufbau für das beliebte Picknick des Fördervereins beschäftigt und freut sich auf viele Gäste am Freitag und Samstag.

Lüdenscheid - Die Lichterkette hängt bereits, die ersten Buden sind aufgebaut: Seit Montag laufen die Vorbereitungen für das Picknick beim Löschzug Stadtmitte auf Hochtouren. Der Förderverein der Einheit lädt dazu für Freitag und Samstag an die Rahmedestraße ein.

Erstmals gibt es am Sonntag keinen Frühschoppen, dafür soll an den beiden anderen Tagen umso ausgiebiger gefeiert werden, betont Stefan Walle, 2. Vorsitzender des Fördervereins.

Zum Dämmerschoppen am Freitag ab 18 Uhr wird es Live-Musik von Breddermann geben. Am Samstag geht es dann unter dem Motto „Wir sind Feuer und Flamme“ bereits ab 14 Uhr los, mit vielen Aktionen für Kinder und einer Cafeteria mit selbst gebackenen Kuchen und Torten. Abends tritt erstmals die Lüdenscheider Band Ohne Yoko beim Löschzug Stadtmitte auf und will für Partystimmung sorgen.

Kinderschminken und Hüpfburg wird es am Samstag für die jüngsten Besucher geben. Außerdem wird ein Parcours mit ferngesteuerten Fahrzeugen der Firma Siku aufgebaut.

An beiden Tagen ist der Verein Traditionsbus Mark Sauerland mit einem Fahrsimulator dabei, der große und kleine Gäste unterhalten soll. Für die Losbude konnten viele Preise gewonnen werden, betont Walle, unter anderem zahlreiche Gutscheine. Hauptpreis ist eine Reise nach Prag, gesponsert vom Reisebüro Kattwinkel. Die Firma Julius vom Hofe hat als zweiten Preis ein Getränkeregal zur Verfügung gestellt.

Unterstützung bekommen die Wehrleute von einer Abordnung des THW aus Halver, vom DRK, das an den Abenden die Cocktailbar betreibt und von Bürgermeister Dieter Dzewas, der am Samstag eine Schicht im Bierwagen übernimmt.

Verpflegen will der Löschzug seine Gäste wieder mit Rostbratwürstchen frisch aus Thüringen sowie „Leckereien aus der Feldküche und vom Grill“.