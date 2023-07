Überdacht! Feuerwehr lädt zu Picknick am Wochenende - heute geht es los

Die Feuerwehr lädt zum Picknick - das erste Mal seit fünf Jahren. Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall - nicht nur wegen der Musik. © Popovici, Cornelius

Zum ersten Mal seit fünf Jahren lädt der Löschzug Stadtmitte für das kommende Wochenende wieder zu seinem zweitägigen Picknick auf das Gelände an der Rahmedestraße 57 ein – und da das Ganze hauptsächlich im überdachten Bereich stattfindet, ist man auch wetterunabhängig. Der Freitag, 28. Juli, beginnt um 18 Uhr mit dem Dämmerschoppen. Zunächst bieten die Chrisdana-Twins, die unter anderem durch ihre Auftritte bei The Voice of Germany bekannt sind, Livemusik.

Im Anschluss legt DJ Tim auf. Die Wasserfreunde Lüdenscheid verwöhnen die Gäste an beiden Tagen mit Grillspezialitäten. Neben Pils aus dem Zapfhahn bietet die Löschgruppe auch in diesem Jahr wieder Drinks aus Cocktailbechern. Der Samstagnachmittag gehört dann ab 14 Uhr den Kindern. Neben dem Siku-Fahrspaß warten auf die jungen Besucher wieder eine Hüpfburg, Kinderschminken durch die Rettungshundestaffel Märkischer Kreis und weitere Überraschungen.

Gut gefüllt präsentiere sich am Nachmittag die Kuchentheke, wenn Kaffeetrinken auf dem Programm steht. Für den Samstagabend ist dann die Cover-Band Strum Out gebucht, die dafür sorgen will, dass bis in die frühen Morgenstunden gefeiert werden kann. Der Eintritt ist kostenlos.