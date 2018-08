Löschzug Homert lädt zum Picknick

Lüdenscheid - Zum traditionellen Feuerwehr-Picknick im und um das Gerätehaus in Piepersloh lädt der Löschzug Homert für das Wochenende am 24. und 25. August ein.

Eröffnet wird das Picknick am Freitag um 19 Uhr mit einer Schlagerparty, bei der DJ Rolf den Gästen einheizen will.

Am Samstag beginnt das Picknick um 15 Uhr. Nachmittags gibt es zum Kaffee selbst gebackene Kuchen und Torten. Für den Nachwuchs steht eine Hüpfburg bereit. Das Kosmetikstudio L'Estetica bietet Kinderschminken, zudem gibt es ein Kinderprogramm mit dem Springfloh. Ab 19 Uhr lädt Dirk Czarnecki dann von Eagle Entertainment zum Discoabend.

Für Speisen und Getränke wird an beiden Tagen gesorgt. So wird es unter anderem Pljeskavica (kroatische Hacksteaks), aber auch andere Grillspezialitäten, Reibekuchen, Pommes, Rosmarin-Kartoffeln mit Schmand, sowie Weizen vom Fass, selbst gemachte Bowle, aber auch Sekt geben. An der Losbude warten laut Veranstalter attraktive Gewinne.

Organisiert wurde das Feuerwehr-Picknick von Philip Schröder und André Stössel. Das Picknick ist eine Gemeinschaftsveranstaltung vom Löschzug Homert und dem Förderverein des Löschzuges.