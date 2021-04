Loch im Kirchplatz im MK: Stadt sperrt Gefahrenstelle ab 

Unbekannte Diebe haben am Samstag in der Zeit zwischen 13 Uhr und 17.30 Uhr Backsteine aus dem Pflaster des Kirchplatzes der Erlöserkirche in der Altstadt entfernt.

Seit Samstag ist ein Loch in der Größe von etwa ein mal einem Meter ist auf dem Kirchplatz der Erlöserkirche in der Lüdenscheider Altstadt zu sehen. Wie konnte es dazu kommen?

Lüdenscheid - Unbekannte Diebe haben am Samstag in der Zeit zwischen 13 Uhr und 17.30 Uhr Backsteine aus dem Pflaster des Kirchplatzes der Erlöserkirche in der Altstadt entfernt. Hierdurch entstand ein Loch in der Größe von etwa ein mal einem Meter. Sachdienliche Hinweise zu den Dieben/Vandalen nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter Tel. 9 09 90 entgegen.