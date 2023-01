Großes Loch an Talsperre im MK: Erde tut sich auf - sofortige Sperrung

Von: Jan Schmitz, Susanne Kornau

Teilen

Erdfall an der Versetalsperre in Lüdenscheid. © Cornelius Popovici

Das Loch - ein sogenannter Erdfall - an der Versetalsperre ist nicht zu übersehen. Der Ruhrverband ordnete die sofortige Sperrung des Parkplatzes an.

Lüdenscheid – Auch das noch: Der Ruhrverband hat nach eigenen Angaben den beliebten Wanderparkplatz an der Klamer Brücke gesperrt. Es dürfte Monate dauern, bis er wieder freigegeben werden kann. Als Ursache nennt der Verband einen Erdfall, der zwar im Moment nur als Loch im Böschungsbereich auffalle. Doch habe eine erste Untersuchung umfangreichere Schäden ergeben. Aus Sicherheitsgründen bleibe der Platz gesperrt: „Der Ruhrverband bittet um Verständnis für die notwendige Sicherheitsmaßnahme.“ Am Donnerstagabend war das Loch abgesperrt, der Parkplatz aber noch befahrbar.

Da es sich um ein beliebtes Ziel an der Klamer Bucht handelt, ist der Handlungsdruck groß, eine sofortige Sperrung erforderlich. Das habe die geologische Bewertung eines sogenannten Erdfalls ergeben, heißt es in der Mitteilung weiter. Der sei kürzlich im Böschungsbereich neben der asphaltierten Parkplatzfläche aufgetreten. Zu den Sofortmaßnahmen gehört, dass die trichterförmige Vertiefung im Boden mit einem Bauzaun gesichert wurde, „sodass aktuell keine unmittelbare Gefahr besteht, dass jemand in das Loch fallen und sich verletzen könnte“.



Erdfall an der Versetalsperre in Lüdenscheid. © Cornelius Popovici

Als Ursache für den Erdfall werden umfangreiche Schäden an einem Straßendurchlass genannt, der unter dem Parkplatz und der angrenzenden Uferböschung verläuft und durch den das aus dem „Männeckes Siepen“ zufließende Wasser in die Versetalsperre mündet: „Da das Fortschreiten der Erosion und damit die Entstehung weiterer, womöglich noch größerer Erdfälle auch im Bereich des Parkplatzes nicht ausgeschlossen werden kann, ist die Sperrung aus Sicherheitsgründen unumgänglich.“ Befahren und Benutzen des Parkplatzes sind ab sofort untersagt. Die Tiefbauarbeiten zur Wiederherstellung des Straßendurchlasses würden voraussichtlich mehrere Monate dauern. sum