LN-Geschenke zum Jubiläum

Lüdenscheid - 750 Jahre alt wird die Stadt Lüdenscheid im kommenden Jahr. Die Lüdenscheider Nachrichten werden aus diesem Anlass nicht nur über eine Vielzahl von Jubiläums-Veranstaltungen berichten, sondern wollen auch eigene Akzente setzen. Drei Serien sollen die Leser in der gedruckten Ausgabe der LN durch das Jahr begleiten.

Ein ganz besonderes – deutschlandweit wohl einmaliges – Projekt ist dabei das „365-Tage-Buch“. Ende 2016 hatten die Vorbereitungen dafür bereits begonnen. Das Ziel: 365 Tagebuch-Schreiber, die alle einen Bezug zu dieser Stadt haben, sollten Einblick in ihren Alltag gewähren. Weil das tagesaktuell nicht funktionieren würde, haben wir das Jahr 2017 als typisches Jahr für ein Spiegelbild das Lebens heute, in der Zeit des Stadtjubiläums gewählt. Die spontane Bereitschaft, der Stadt zum Jubiläum einen Tag zu schenken und sich auf die durchaus fordernde Aufgabe einzulassen, war überwältigend. Herzlichen Dank.

Um die Beiträge vergleichbar zu machen, haben wir unseren Teilnehmern zehn Fragen gestellt, an denen sie sich orientieren konnten. Wer wollte, konnte seinen Text auch mit Bildern zum Tage ergänzen. Herausgekommen ist eine kritische Liebeserklärung an diese Stadt, individuelle Sichtweisen auf das Leben hier, aber auch Momentaufnahmen mit dem Blick von außen auf die Stadt.

Wir veröffentlichen die einzelnen Beiträge nun zum Stichtag mit einem Jahr Zeitverzug. Natürlich ist ein Jahr lang. Vieles kann sich ändern, von der Gesundheit bis zur Lebensplanung. Manches hingegen bleibt gleich, gibt uns in seiner Routine Vertrautheit und Sicherheit im Jahreslauf. Auch Daten verschieben sich von einem Jahr aufs andere. Karneval zum Beispiel, oder Ostern. Lösen Sie sich davon, lassen Sie sich darauf ein, folgen Sie den Menschen durch ihren Alltag. Es lohnt sich.

Die LN-Redaktion hat zudem tief in geschichtlichen Quellen gegraben. Herausgekommen ist dabei das „Historische Kalenderblatt“. Tag für Tag werden die Lüdenscheider bis zum 31. Dezember erfahren, was sich am jeweiligen Stichtag in der Vergangenheit in ihrer Stadt getan hat. Diese Zusammenstellung erhebt selbstverständlich keinen wissenschaftlichen Anspruch, sondern soll neben den zahlreichen Informationen vor allem Unterhaltung bieten. Die Leser dürfen sich auf insgesamt 1765 Daten aus der Stadtgeschichte freuen. Ohne die Hilfe von Stadtarchivar Tim Begler, dem wir zu großem Dank verpflichtet sind, hätte es diese Serie nicht geben können.

Und schließlich ein besonderer Leckerbissen – unser „virtuelles Museum“, das ab der ersten Januarwoche bis Ende des Jahres auf www.come-on.de und in den LN weitgehend unbekannte Schätze aus den Beständen der Städtischen Museen vorstellen wird. Hier gilt der Dank Museumsleiter Dr. Eckhard Trox und seinem Team, ohne deren Unterstützung dieses Projekt nicht möglich gewesen wäre.